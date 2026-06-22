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Šatan zostane na čele SZĽH aj nasledujúce štyri roky
Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom Kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 22. júna (TASR) - Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom Kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie.
Päťdesiatjedenročný funkcionár mal pôvodne jedného protikandidáta, no vyzývateľ Miloslav Klíma minulý týždeň ohlásil stiahnutie svojej kandidatúry. Šatan zastáva svoju funkciu od júna 2019, keď v nej nahradil Martina Kohúta. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil vo voľbách v roku 2022 svoj mandát, keď zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho.
Staronový prezident SZĽH pred týždňom zhodnotil aktuálny stav „Stratégie slovenského hokeja“, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030. Piliermi tohto projektu boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním. Počet registrovaných hráčov sa zvýšil o viac ako 4000 ľudí, SZĽH k tomu využil viaceré nástroje. Rovnako stúpajúcu krivku má počet trénerov. V predošlých rokoch sa podarilo zrekonštruovať 46 plôch a otvoriť 11 úplne nových. Do budúcna plánuje SZĽH reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Reprezentačné tímy sa postarali v uplynulých rokoch o cenné úspechy na medzinárodnej scéne. Muži získali na zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 bronz a na ZOH 2026 obsadili štvrtú pozíciu. Po sérii štvrtých miest sa navyše podarilo chlapčenskému výberu do 18 rokov vybojovať na tohtoročnom domácom svetovom šampionáte striebro.
Štyridsaťosemročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Šatana v boji o prezidentskú funkciu, no päť dní pred Kongresom sa rozhodol stiahnuť kandidatúru z osobných dôvodov. Klíma pracuje v HC Košice od roku 2020, okrem košického klubu bol aj členom organizačného tímu viacerých športových podujatí.
Okrem prezidenta delegáti na Kongrese v Bratislave volili aj osem členov Výkonného výboru SZĽH, z toho jedného člena ako zástupcu športovcov, dvoch členov Dozornej rady SZĽH, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH a podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH.
Päťdesiatjedenročný funkcionár mal pôvodne jedného protikandidáta, no vyzývateľ Miloslav Klíma minulý týždeň ohlásil stiahnutie svojej kandidatúry. Šatan zastáva svoju funkciu od júna 2019, keď v nej nahradil Martina Kohúta. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil vo voľbách v roku 2022 svoj mandát, keď zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho.
Staronový prezident SZĽH pred týždňom zhodnotil aktuálny stav „Stratégie slovenského hokeja“, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030. Piliermi tohto projektu boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním. Počet registrovaných hráčov sa zvýšil o viac ako 4000 ľudí, SZĽH k tomu využil viaceré nástroje. Rovnako stúpajúcu krivku má počet trénerov. V predošlých rokoch sa podarilo zrekonštruovať 46 plôch a otvoriť 11 úplne nových. Do budúcna plánuje SZĽH reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Reprezentačné tímy sa postarali v uplynulých rokoch o cenné úspechy na medzinárodnej scéne. Muži získali na zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 bronz a na ZOH 2026 obsadili štvrtú pozíciu. Po sérii štvrtých miest sa navyše podarilo chlapčenskému výberu do 18 rokov vybojovať na tohtoročnom domácom svetovom šampionáte striebro.
Štyridsaťosemročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Šatana v boji o prezidentskú funkciu, no päť dní pred Kongresom sa rozhodol stiahnuť kandidatúru z osobných dôvodov. Klíma pracuje v HC Košice od roku 2020, okrem košického klubu bol aj členom organizačného tímu viacerých športových podujatí.
Okrem prezidenta delegáti na Kongrese v Bratislave volili aj osem členov Výkonného výboru SZĽH, z toho jedného člena ako zástupcu športovcov, dvoch členov Dozornej rady SZĽH, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH a podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH.