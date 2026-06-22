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Šatana potešila dôvera od delegátov: Chceme naplniť dlhodobú stratégiu
Päťdesiatjedenročný funkcionár zastáva svoju funkciu od júna 2019, keď v nej nahradil Martina Kohúta.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Staronový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan chce vo svojom treťom období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo „Stratégie slovenského hokeja“, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030. Jeho druhou hlavnou motiváciou bol tím ľudí, ktorý spolu s ním pracuje na rozvoji slovenského hokeja. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil post na čele zväzu na pondelkovom volebnom kongrese, na ktorom získal ako jediný kandidát 359 z 390 hlasov.
Najvyšší orgán v pondelok zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor, jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý do VV už nekandidoval, za Ľubomíra Hurtaja. „Musím povedať, že ma trochu prekvapilo, ako rýchlo prebehol dnešný kongres. Bol veľmi profesionálny. Je to tým, že teraz nebol protikandidát, ale aj tie ďalšie voľby prebehli rýchlo. Okrem jedného nového člena tu sedia staronoví členovia výboru. Beriem to ako prejavenie dôvery od našich klubov, akúsi mieru spokojnosti s tým, ako sa posledné štyri roky rozhodovalo, kam hokej smeruje a aké dosiahol úspechy. Atmosféra v miestnosti bola mimoriadne pokojná a výsledkom bol extrémne rýchly volebný kongres. Všetci členovia si obhájili svoje miesta a získali dôveru do ďalšieho obdobia,“ povedal Šatan na tlačovej konferencii po kongrese.
Päťdesiatjedenročný funkcionár zastáva svoju funkciu od júna 2019, keď v nej nahradil Martina Kohúta, vo voľbách v roku 2022 obhájil svoj mandát, keď zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho. „Moja prvotná motivácia pokračovať bola, aby sme naplnili dlhodobú stratégiu, ktorú sme začali. Nechcel som odísť v polovici cesty. Druhá motivácia je tento tím ľudí, ktorého prácu som sledoval uplynulé štyri roky. Pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak mu budem pomáhať aj ja, z akejkoľvek pozície,“ povedal.
Piliermi stratégie 2030 boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním. Počet registrovaných hráčov sa zvýšil o viac ako 4000 ľudí, SZĽH k tomu využil viaceré nástroje. Rovnako stúpajúcu krivku má počet trénerov. V predošlých rokoch sa podarilo zrekonštruovať 46 plôch a otvoriť 11 úplne nových. Do budúcna plánuje SZĽH reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Reprezentačné tímy sa postarali v uplynulých rokoch o cenné úspechy na medzinárodnej scéne. Muži získali na zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 bronz a na ZOH 2026 obsadili štvrtú pozíciu. Po sérii štvrtých miest sa navyše podarilo chlapčenskému výberu do 18 rokov vybojovať na tohtoročnom domácom svetovom šampionáte striebro.
Šatan prezradil, že pred najbližšími domácimi majstrovstvami sveta na Slovensku, ktoré sa uskutočnia v roku 2029, sa neuvažuje o postavení novej haly. Šampionát sa uskutoční na existujúcich štadiónoch v Bratislave a Košiciach, pričom ten na východe republiky prejde rekonštrukciou a zvýši sa aj jeho kapacita. SZĽH uvažuje aj o organizácii MS do 20 rokov od roku 2032, no zatiaľ nepodnikol oficiálne kroky. Tie by podľa staronového prezidenta prišli až po tohtoročnej volebnej konferencii Medzinárodnej hokejovej federácie. Prezident chce do všetkých procesov rozhodovania a jednotlivých komisií zapájať aj predstaviteľov klubov a myslí si, že komunikácia s nimi je na vysokej úrovni.
O sedem miest vo výkonnom výbore sa počas kongresu uchádzalo 13 kandidátov. Ďalších troch na ôsme miesto v exekutíve navrhli zástupcovia športovcov. V prvom kole si kongres zvolil takmer totožný výkonný výbor v porovnaní s predošlým funkčným obdobím. Opätovne sa doň dostali Miroslav Dráb, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Richard Pavlikovský, Branislav Semančík aj František Skladaný. Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval, nahradil v exekutíve Ľubomír Hurtaj. Ako zástupca športovcov-hokejistov obhájil mandát vo VV SZĽH Miroslav Lažo.
„V prvom rade sa chcem poďakovať za zvolenie, teším sa na to, na druhú stranu je to veľká zodpovednosť. Ak by tu neboli ľudia, ktorým dôverujem a poznám ich, tak neviem, či by som sa na to dal. Na dennej báze pracujem v klube, kde zastrešujeme aj mládež. Som tu hlavne za I. ligu, ktorá by mala byť rozvojová, chceme ju posúvať, zvyšovať návštevnosť aj podmienky pre hráčov. Ja sa bude snažiť nejaké tie poznatky prenášať na výkonný výbor a skúsenosti z neho do nášho klubu,“ povedal nový člen VV.
„Kongres bol naozaj veľmi pokojný, na veľmi vysokej úrovni a takto má vyzerať dôstojná organizácia. Podarilo sa urobiť športové úspechy a dnes sa ukázalo, že veľký krok vpred sme spravili aj smerom ku klubom a delegátom, ktorí nám opäť dali dôveru a ukázali, že veria tej ceste. Je dobré, keď má výkonný výbor určitú nadväznosť. Sústredíme sa na náš pán 2030, teraz sme asi v jeho polovici a budeme sa snažiť splniť ďalšie a ďalšie veci,“ dodal Lažo.
Najvyšší orgán v pondelok zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor, jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý do VV už nekandidoval, za Ľubomíra Hurtaja. „Musím povedať, že ma trochu prekvapilo, ako rýchlo prebehol dnešný kongres. Bol veľmi profesionálny. Je to tým, že teraz nebol protikandidát, ale aj tie ďalšie voľby prebehli rýchlo. Okrem jedného nového člena tu sedia staronoví členovia výboru. Beriem to ako prejavenie dôvery od našich klubov, akúsi mieru spokojnosti s tým, ako sa posledné štyri roky rozhodovalo, kam hokej smeruje a aké dosiahol úspechy. Atmosféra v miestnosti bola mimoriadne pokojná a výsledkom bol extrémne rýchly volebný kongres. Všetci členovia si obhájili svoje miesta a získali dôveru do ďalšieho obdobia,“ povedal Šatan na tlačovej konferencii po kongrese.
Päťdesiatjedenročný funkcionár zastáva svoju funkciu od júna 2019, keď v nej nahradil Martina Kohúta, vo voľbách v roku 2022 obhájil svoj mandát, keď zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho. „Moja prvotná motivácia pokračovať bola, aby sme naplnili dlhodobú stratégiu, ktorú sme začali. Nechcel som odísť v polovici cesty. Druhá motivácia je tento tím ľudí, ktorého prácu som sledoval uplynulé štyri roky. Pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak mu budem pomáhať aj ja, z akejkoľvek pozície,“ povedal.
Piliermi stratégie 2030 boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním. Počet registrovaných hráčov sa zvýšil o viac ako 4000 ľudí, SZĽH k tomu využil viaceré nástroje. Rovnako stúpajúcu krivku má počet trénerov. V predošlých rokoch sa podarilo zrekonštruovať 46 plôch a otvoriť 11 úplne nových. Do budúcna plánuje SZĽH reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Reprezentačné tímy sa postarali v uplynulých rokoch o cenné úspechy na medzinárodnej scéne. Muži získali na zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 bronz a na ZOH 2026 obsadili štvrtú pozíciu. Po sérii štvrtých miest sa navyše podarilo chlapčenskému výberu do 18 rokov vybojovať na tohtoročnom domácom svetovom šampionáte striebro.
Šatan prezradil, že pred najbližšími domácimi majstrovstvami sveta na Slovensku, ktoré sa uskutočnia v roku 2029, sa neuvažuje o postavení novej haly. Šampionát sa uskutoční na existujúcich štadiónoch v Bratislave a Košiciach, pričom ten na východe republiky prejde rekonštrukciou a zvýši sa aj jeho kapacita. SZĽH uvažuje aj o organizácii MS do 20 rokov od roku 2032, no zatiaľ nepodnikol oficiálne kroky. Tie by podľa staronového prezidenta prišli až po tohtoročnej volebnej konferencii Medzinárodnej hokejovej federácie. Prezident chce do všetkých procesov rozhodovania a jednotlivých komisií zapájať aj predstaviteľov klubov a myslí si, že komunikácia s nimi je na vysokej úrovni.
O sedem miest vo výkonnom výbore sa počas kongresu uchádzalo 13 kandidátov. Ďalších troch na ôsme miesto v exekutíve navrhli zástupcovia športovcov. V prvom kole si kongres zvolil takmer totožný výkonný výbor v porovnaní s predošlým funkčným obdobím. Opätovne sa doň dostali Miroslav Dráb, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Richard Pavlikovský, Branislav Semančík aj František Skladaný. Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval, nahradil v exekutíve Ľubomír Hurtaj. Ako zástupca športovcov-hokejistov obhájil mandát vo VV SZĽH Miroslav Lažo.
„V prvom rade sa chcem poďakovať za zvolenie, teším sa na to, na druhú stranu je to veľká zodpovednosť. Ak by tu neboli ľudia, ktorým dôverujem a poznám ich, tak neviem, či by som sa na to dal. Na dennej báze pracujem v klube, kde zastrešujeme aj mládež. Som tu hlavne za I. ligu, ktorá by mala byť rozvojová, chceme ju posúvať, zvyšovať návštevnosť aj podmienky pre hráčov. Ja sa bude snažiť nejaké tie poznatky prenášať na výkonný výbor a skúsenosti z neho do nášho klubu,“ povedal nový člen VV.
„Kongres bol naozaj veľmi pokojný, na veľmi vysokej úrovni a takto má vyzerať dôstojná organizácia. Podarilo sa urobiť športové úspechy a dnes sa ukázalo, že veľký krok vpred sme spravili aj smerom ku klubom a delegátom, ktorí nám opäť dali dôveru a ukázali, že veria tej ceste. Je dobré, keď má výkonný výbor určitú nadväznosť. Sústredíme sa na náš pán 2030, teraz sme asi v jeho polovici a budeme sa snažiť splniť ďalšie a ďalšie veci,“ dodal Lažo.