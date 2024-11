Šatana potešili debutanti: Rátame s nimi aj do budúcnosti

Landshut 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti tradične štartujú prípravu na MS novembrovým turnajom v Nemecku. Tréneri majú príležitosť vyskúšať nové tváre a aj na tohtoročnom Nemeckom pohári boli v tíme dvaja nováčikovia. Obranca Adam Žiak i brankár Rastislav Eliaš potešili aj generálneho manažéra Miroslava Šatana, ten však bol spokojný najmä s celkovým vystúpením tímu.



Slováci v Landshute postupne zdolali Rakúsko 1:0, Nemecko 6:2 a Dánsko 3:2 po nájazdoch. Pri svojej 24. účasti na podujatí získali piatu trofej. "Vyhrali sme tu po ôsmich rokoch, takže z tohto hľadiska sme samozrejme spokojní. Čo sa týka mňa, samozrejme ma vždy zaujíma hra, ako vyzeráme. Ale aj tréneri boli spokojní. Hra bola rýchla a naši chalani odmakali celý turnaj. Vo veľa prípadoch diktovali hru, boli aktívni. Takže vzhľadom na to, že sme mali vcelku mladé mužstvo doplnené aj o nováčikov, tak to vôbec nebolo poznať. Chalani hrali s nasadením a výsledky hovoria za všetko," uviedol Šatan.



Potešil ho aj charakter tímu, keďže Slováci mali už pred posledným zápasom proti Dánsku istotu triumfu na turnaji, no napriek tomu z nich sršala energia a so severanmi chceli zvíťaziť. "Niekedy to nie je dobré, že zápas už v podstate nebol o tom, či vyhráme turnaj. Väčšinou sme na tomto turnaji vždy hrali posledný deň s Nemcami a mohli sme skončiť aj prví, aj tretí, takže sme boli zvyknutí na to, že sme museli bojovať až do konca. Táto situácia bola iná. Chalani mali len pol dňa a jednu noc na to, aby si oddýchli a museli znovu nastúpiť. Takže veľmi krátky oddych. Preto poviem, že aj za výkon v dnešnom zápase musím dať klobúk dole," dodal Šatan.



Najpresvedčivejšie víťazstvo dosiahli Slováci proti silnému nemeckému výberu, zdolali ho 6:2. "S nimi to tu v Nemecku boli väčšinou zápasy, že sme vždy vtipkovali, že si ideme trénovať oslabenia. Ale tentokrát aj z hľadiska rozhodcov boli výkony veľmi dobré. Zápas bol extrémne kvalitný z obidvoch strán a extrémne bojovný. Výsledok bol až prekvapivý. Samozrejme, keď sa vám darí v efektivite streľby a dáte zo svojich šancí góly, tak potom to takto môže vyzerať," povedal Šatan.



Vyzdvihol aj výkony nováčikov, Žiaka a Eliaša: "Myslím, že si obaja uhrali svoje. Tréneri s nimi boli spokojní a určite sú adeptami aj smerom ďalej do budúcna. Eliaš to zvládol perfektne, nevidel som žiadnu nervozitu, predviedol výborné zásahy. Shutoutom si pripravil obdivuhodný a krásny začiatok. Pochválim aj Sama Takáča. Jeho výkony boli výborné, tento turnaj mu vyšiel. Nielen že bodoval, ale bol aj líder a vo všetkých sférach išiel príkladom."



Po troch rokoch si reprezentačný dres obliekol aj Samuel Buček, v zápase s Dánskom sa presadil dvakrát. Strelil prvý gól v zápase a uspel aj v nájazdoch. "Potrebuje viac takýchto zápasov, aby zistil, akým systémom reprezentácia hrá a čo od neho tréneri očakávajú. Myslím, že na to, že tu dlhšie nebol, tak si svoje odohral. A určite aj jeho tréneri budú zvažovať aj do budúcnosti."



Slovenská reprezentácia sa v ďalšej fáze prípravy predstaví doma, v Poprade by v decembri na Kaufland Cupe mala odohrať zápasy s Lotyšskom a Nórskom. "Určite dostanú šancu tí chlapci, ktorí neboli v Nemecku. Oslovíme ich prednostne. Uvidíme, či sa nevyskytnú nejaké zranenia, aké bude ich nastavenie, ale určite chceme mať na domáci turnaj najsilnejšie možné mužstvo," uzavrel Šatan.