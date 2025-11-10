< sekcia Šport
Šatana potešili oba výbery, ďalšie slovo budú mať tréneri
Slovákom po vlaňajšom víťazstve na turnaji ušla tentoraz trofej až v poslednom zápase, keď po dvoch víťazstvách nad Rakúskom (6:2) a Lotyšskom (4:1) nestačili na Nemcov 0:3.
Autor TASR
Landshut 10. novembra (TASR) - Generálnemu manažérovi slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslavovi Šatanovi sa páčilo vystúpenie hráčov na Nemeckom pohári 2025. Okrem mužského výberu ho potešili aj ženy, oba slovenské výbery zvíťazili v dvoch zápasoch a v jednom prehrali. Šatan tiež informoval o tom, či bude Todd Woodcroft súčasťou realizačného tímu aj na ďalšom turnaji, toto rozhodnutie nechá na tréneroch.
Slovákom po vlaňajšom víťazstve na turnaji ušla tentoraz trofej až v poslednom zápase, keď po dvoch víťazstvách nad Rakúskom (6:2) a Lotyšskom (4:1) nestačili na Nemcov 0:3. „Bol to veľmi fyzický začiatok. Samozrejme, že nám nepomohlo to, že sme hrali oslabení prvých 5 minút a dokonca 5 na 3. Takže toto udalo taký tón a potom sme sa tam nejako hľadali, aj keď postupne sme sa do toho zápasu v druhej tretine dostali. Ale Nemci si už náskok dokázali postrážiť," zhodnotil Šatan.
Výkony v prvých dvoch dueloch však boli vydarené a z nich by sa mal reprezentačný výber odraziť. „Tréneri potrebovali vidieť niektorých hráčov a pozbierať nejaké dáta. Teda kto s kým môže hrať a s kým sa dá rátať do ďalších turnajov, alebo prípadne na olympiádu. Takže budú mať čo analyzovať a myslím, že takisto sme spokojní s tými dvoma zápasmi, ktoré dopadli dobre. S Nemcami ten výsledok nebol taký, ako by sme si želali, ale ten zápas bol od začiatku do kopca.“
K individuálnym výkonom sa Šatan nevyjadril, ale viacerí ho potešili: „Nikto nesklamal, všetci bojovali. Niektorí hrali viac zápasov, niektorí menej, ale určite boli hráči, ktorí prekvapili a ktorí potvrdili svoju nomináciu. Toto už bude práca trénerov, aby vyhodnotili, kto dostane pozvánku na ďalšiu akciu.“
Tou bude v decembri turnaj Kaufland Cup, hrať by sa malo v Banskej Bystrici. „Myslím si, že tam bude veľa hráčov z tohto mužstva, ale to je vec trénerov,“ poznamenal Šatan.
V Landshute zahrali veľmi dobre Matúš Sukeľ, Samuel Takáč a Oliver Okuliar, táto trojica si rozhodne vypýtala nomináciu aj na ZOH. „Tiež mi to napadlo, keď som ich sledoval a naozaj boli veľmi aktívni, dávali dokonca pekné góly, nie škaredé. Samo Takáč mal dve prihrávky do prázdnej brány, samozrejme Sukeľ mal turnaj, na ktorom sa mu darilo strelecky. Oni potvrdili svoje úlohy a uvidíme, aké miesto im v tej nominácii dajú tréneri do ďalšej akcie. Ale určite boli príjemným prekvapením toho turnaja,“ povedal Šatan.
Slováci sa však nevyhli nepríjemnostiam. Zranili sa dvaja obrancovia Samuel Kňažko a Matúš Hlaváč, v poslednom zápase chýbal aj ďalší skúsený bek Michal Ivan, ktorý odcestoval podľa dohody do klubu. „Museli sme to pomeniť, trošku sa tie štruktúry rozhádzali, ale zasa to dalo príležitosť ďalší hráčom, ktorí by si inak nezahrali. Mali tak možnosť vyskúšať si naozaj ťažký fyzický zápas proti mužstvu, ktoré hralo aj do tela. A takéto zápasy veľa hráčov v našej extralige nezažije. Takže určite to bola pre nich cenná skúsenosť do ďalších reprezentačných zápasov."
Šatan tiež informoval, či vedenie reprezentácie využije služby Kanaďana Woodcrofta, ktorý na žiadosť Vladimíra Országha pomáhal národnému tímu s presilovými hrami. „Toto bola jednorazová akcia a tréneri to zhodnotia. Uvidíme, ako sa ten tím sformuje do ďalšej akcie a uvidíme, aká bude požiadavka od trénera samotného.“
Na záver ešte zhodnotil vystúpenie slovenských hokejistiek, ktoré ho výkonmi potešili. Slovenky zvíťazili nad Francúzkami i Maďarkami a prehrali len s Nemkami po predĺžení. „Príjemné prekvapenie. Už minulý rok som povedal, aj keď prehrali s favoritkami a všetky tímy boli renkingovo nad nimi, tak prehrali s nimi len o gól a sme ich pochválili. Tento rok dokázali dva zápasy vyhrať s favoritkami, takže vidno tam zlepšenie, vidno prácu tých dievčat a trénerského tímu. Verím, že dievčatá v apríli v Budapešti na MS zabojujú o postup do elitnej kategórie, lebo výkony, ktoré tu ukázali, boli naozaj nádejné.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák wr/
