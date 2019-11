Šatana potešilo v Nemecku viacero výkonov: Niektorí si repre zopakujú

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti skončili na Nemeckom pohári na poslednom štvrtom mieste, ale za svoje výkony sa hanbiť nemusia. Myslia si to nielen hráči, ale aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a zároveň generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. Trénera Craiga Ramsayho a Šatana prekvapili nováčikovia, ktorí zrejme dostanú príležitosť aj v ďalšej fáze prípravy.



Šatan naživo sledoval zápasy Slovákov proti Rusku a Nemecku, prvý proti Švajčiarom nevidel. "V oboch sme hrali vyrovnané zápasy, v ktorých sme jedno predĺženie zvládli, druhé nie. S výkonmi niektorých hráčov som spokojný, niektorí podali aj slabšie výkony, robili individuálne chyby. Tréneri majú dostatok materiálu na rozbor. Ale turnaj mal splniť ten účel, že sme chceli vidieť hráčov na medzinárodnom poli a to je dôležité. Niektorí ešte takýto rýchly hokej nezažili," povedal Šatan.



Slováci dali na turnaji sedem gólov v troch zápasoch, čo nie je veľa, Šatana však potešili: "Dva zápasy boli úplne vyrovnané. To, že hráme vyrovnané zápasy s takýmito súpermi s takým mladým kádrom, to je pozitívne. Ale bolo tam aj veľa vecí, na ktorých treba pracovať."



V každom zápase sa gólovo presadil Filip Krivošík, hoci ako sám priznal, v zápase proti Nemecku strelu Mislava Rosandiča netečoval a v kolónke strelcov nemal figurovať. Nielen jeho výkony však Šatana očarili: "Mladí hráči ako Krivošík či Liška možno prevyšovali moje očakávania. Môžem menovať aj Hrivíka. Dobrých výkonov bolo viac ako zlých."



Hrivíka pochválil po turnaji aj tréner Ramsay, trénerovi Slovákov sa páčili aj iní. "Hrali sme dostatočne agresívne, hráči robili to, čo som od nich chcel. Celkovo som s vystúpením na turnaji spokojný. Mladí hráči ukázali potenciál, v obrane zahrali dobre Čerešňák či Koch. Napríklad Koch sa snažil strieľať z každej pozície, za turnaj mal hádam 50 streleckých pokusov. Ale aj ostatní sa snažili," povedal Ramsay.



Úplnými nováčikmi v reprezentácii boli Andrej Kollár, Peter Šišovský a Jakub Sukeľ. Šatan ich výkony zhodnotil jednotlivo: "Andrej Kollár zahral veľmi dobre. Sľúbili sme mu odohrať jeden zápas, ale výkonmi si vypýtal ďalšiu šancu. Tréneri s ním boli spokojní. Je mladý a je tu potenciál do budúcnosti. Šišovský vôbec nesklamal, tréneri nad ním budú určite uvažovať aj ďalej. Jakub Sukeľ hral tiež dobre a určite budú nad ním uvažovať pri ďalšej nominácii."



K lídrom patril skúsený Marek Hrivík, ktorý sa v reprezentácii ukázal po dlhšej pauze. "Naposledy hral v reprezentácii ešte tuším so mnou. Reprezentačný dres mu sedel dobre, na ľade patril medzi lídrov. Je škoda, že bol vlani veľakrát zranený, a že nám nemohol pomôcť na MS," dodal Šatan.



V ďalšej fáze prípravy sa slovenskí hokejisti predstavia na turnaji NaturEnergie Challenge, ktorý sa bude hrať vo švajčiarskom meste Visp 12. a 13. decembra. "Chceli by sme tam vidieť hráčov, ktorí tu neboli pre zranenie. Bolo tu veľa príjemných prekvapení, ktoré tréneri ešte budú chcieť vidieť. Uvidíme, aká bude výkonnosť, ale niektorí hráči si určite nomináciu zopakujú, polovica budú možno nových," uzavrel Šatan.