Šatana zaskočilo vyhlásenie PHL: Je to nefér voči reprezentantom

Na snímke vľavo prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a vpravo generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo počas brífingu s novinármi k Tipos extralige a novozvniknutej Profesionálnej hokejovej ligy (PHL) 14. mája 2023 v Rige. Foto: TASR Martin Baumann

Riga 14. mája (TASR) - Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zaskočilo ohlásenie zámeru časti extraligových klubov založiť si vlastnú hokejovú ligu (PHL). Miroslav Šatan na nedeľnom brífingu v Rige uviedol, že vyhlásenie PHL deň pred štartom MS považuje za nefér voči všetkých členom reprezentácie.SZĽH v uplynulých mesiacoch rokoval s klubmi extraligy združenými v Asociácii profesionálnych klubov (APHK) s cieľom vyriešiť zmluvnú núdzu. Do nej sa APHK dostala pre to, že predala marketingové práva súvisiace s extraligou aj na sezóny 2023/24 a 2024/25, pričom tieto práva už od SZĽH nemala garantované.povedal Šatan na brífingu v lotyšskom dejisku svetového šampionátu.Podľa šéfa zväzu sa jeho predstavitelia snažili o kompromis, no ten nebol zatiaľ zo strany PHL akceptovaný:Generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo zdôraznil, že SZĽH musí fungovať ako celok a štiepenie nikomu neprospieva:Lažo dodal, že zo strany zväzu sa chystajú aj ďalšie kroky ku zlepšeniu prostredia a všetko odprezentovali klubom:Pre kluby v PHL by v prípade osamostatnenia nastal výrazný problém. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) informovala SZĽH, že aktivitu niektorých klubov v snahe založiť si vlastnú súťaž nepodporuje. To znamená, že kluby by nemohli vykonávať medzinárodné prestupy medzi ich klubom a klubom zo zahraničia.dodal Šatan.Ak by reálne PHL odštartovala, stále nie je jasné, kto by v nej štartoval. Šatan uviedol, že viaceré kluby v APHK nie sú stotožnené s tým, že má vzniknúť nová súťaž.Stále teda hrozí, že na Slovensku vzniknú dve nové súťaže, čím sa logicky otupí kvalita v oboch.uzavrel Šatan.