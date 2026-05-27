Šatanove sklamanie prevyšuje spokojnosť s výkonmi mladých hráčov
Slováci mali na šampionáte vekový priemer 25 rokov.
Autor TASR
Fribourg 27. mája (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na 89. MS vo Švajčiarsku. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Országha nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov napĺňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie.
Slováci mali na šampionáte vekový priemer 25 rokov. „Druhý rok za sebou sme mali veľmi mladý tím, ale dojem bol veľmi dobrý. Mrzí nás, že sme prehrali dôležité zápasy, najmä posledné tri. Vo všetkých troch sme mali aktivitu, ale bol tam vždy krátky výpadok na 5 až 7 minút a to nás stálo zápasy. Všade nám chýbal kúsok k tomu, aby sme sa dostali do štvrťfinále. Ale ten dojem z celého turnaja a výkony mladých hráčov sú veľmi povzbudzujúce do budúcnosti. Priznám sa, že aj keď som sklamaný z toho, že sme neurobili štvrťfinále, tak som s ich výkonmi a herným prejavom spokojný. Teší ma, ako sme bojovali a ako sme ukázali bojovnosť a dravosť,“ povedal Šatan.
V kádri bolo päť hráčov ročníka 2004, jeden 2005 a najmladší obranca Luka Radivojevič sa narodil v roku 2007. „Pred turnajom sme hovorili, že budeme mať mladých hráčov, ktorí budú hrať prvýkrát na MS a budú získavať skúsenosti do budúcna. Toto je nádejné. Mali sme trojicu obrancov, ktorí boli veľmi mladí a ešte len získavali skúsenosti a myslím si, že túto rolu celkom zvládli – podľa mňa nad očakávania a omladiť tím je náš plán. Snažíme sa o nejakú prestavbu, minulý a aj tento rok bolo veľa ospravedlneniek a veľa starších hráčov neprišlo pre rôzne dôvody. Tým pádom dostali šancu mladí hráči, ktorí by sa inak na MS nedostali a mohli hrať prvýkrát. A aj keď sme nedosiahli na štvrťfinále, tak sme urobili investíciu do budúcna a verím, že sa to v priebehu dvoch-troch rokov ukáže. Nemôžeme vždy budovať mužstvo z 25 hráčov. My musíme mať aspoň 45 hráčov, ktorých keď zavoláme, tak budeme vedieť, že v reprezentácii vedia podať takéto výkony a vedia hrať na medzinárodnej úrovni,“ pokračoval Šatan.
Slovákom chýbali body zo stretnutí s papierovo silnejšími súpermi, najmä v zápase s Čechmi ich mali na dosah. Prehrali však 2:3, pričom rozhodujúci gól padol od korčule kapitána Čechov Romana Červenku. „S Čechmi to bol zaujímavý zápas a exponovaný. Ale už je asi zbytočné sa k tomu vracať. Sami ste o tom popísali dosť. Možno mohli rozhodcovia niektoré veci urobiť lepšie, ale na to sa už nedá vyhovárať. Niekedy to športové šťastie jednoducho chýba,“ konštatoval Šatan a oznámil, že po tomto dueli podali Slováci aj podnet v súvislosti s výrokmi arbitrov: „Na to sme dostali odpoveď, že v dvoch posledných zápasoch sme dostali českého rozhodcu. Tieto veci nebudem komentovať, už je to zbytočné.“
Ofenzívu Slovenska ťahali bratia Kristián a Martin Pospíšilovci, obaja sa neraz dostali aj do kontroverzie so súpermi. „Pre nás to boli kľúčoví hráči, ktorí ťahali celú lajnu. Bojovali, niekedy to bolo s emóciami, ale to je v poriadku, tie do hokeja patria. Myslím si, že boli na uzde, nebolo to nič také, čo by prekážalo. Myslím si, že to prinášalo do zápasu ten správny náboj a oni tie emócie podporili aj nejakými gólmi a efektivitou. My sme však boli spokojní aj s ďalšími skúsenými hráčmi ako Misav Rosandič alebo Marek Hrivík a aj s mladými,“ poznamenal Šatan.
Pre trénera Országha, ktorý vlani prebral žezlo po Kanaďanovi Craigovi Ramsayovi, to bol druhý šampionát v pozícii hlavného kouča. Tím viedol aj na februárových ZOH v Miláne. Šatan jeho úlohu vyzdvihol: „Myslím, že Vlado zvláda svoju rolu plnohodnotne. Craig mal svoju éru, zmenil našu filozofiu a dal šancu veľa mladým hráčom. Odkedy je hlavný tréner Vlado, zvláda to výborne. Videli ste, ako sme zvládli olympijské hry.“
Šéf slovenského hokeja sa ešte raz vrátil k vystúpeniu Slovákov na šampionáte. „Zvíťazili sme v štyroch zápasoch, prehrali sme tri. Tým, že sme neurobili play off, tak sme spokojní tak 50 na 50. Naozaj sa mi páčil herný prejav, ktorý sme mali. V poslednom zápase nemali Švédi nejakých 16 minút strelu na bránku. Ale vo viacerých zápasoch boli pozitívne veci. Boli sme aktívni a hrali sme veľmi dobre. Tlačili sme na súpera a boli tam šance v každom jednom zápase zvrátiť ho na našu stranu. Samozrejme, skúsení hráči majú väčší pokoj pri zakončení. Ale mladí hráči aspoň majú novú skúsenosť. Všetci to zvládli a podstatné bolo, že sa do tých šancí dostali. A s pribúdajúcim vekom a skúsenosťami bude aj tá efektivita vyššia,“ uzavrel Šatan.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/
