< sekcia Šport
Šatka dal gól, ale jeho Omonia prehrala s Juventusom 1:4
Prvé body v ligovej fáze stratil tretí Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho, ktorý po štyroch víťazstvách remizoval s NK Celje 0:0.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. novembra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň senzačne zvíťazili v stretnutí 5. kola Európskej ligy nad Benficou Lisabon 4:0. Gólom a asistenciou sa na výhre podieľal slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý v 30. minúte otvoril skóre a na začiatku druhého polčasu prihral na druhý zásah Christophea Kabonga. Strelecky sa presadil aj obranca Ľubomír Šatka, jeho Omonia Nikózia však prehrala na pôde Juventusu Turín 1:4. Brankár Dominik Greif si pripísal čisté konto pri bezgólovej remíze Lyonu s nórskym Lilleströmom.
Kapitán Hrošovský sa presadil strelou ku vzdialenejšej žrdi po tom, ako Plzeň využila chybnú rozohrávku brankára Anatolija Trubina. V závere polčasu skórovali v rýchlom slede Prince Adu s Christopheom Kabongom a domáci prekvapujúco viedli o tri góly. Vynikajúco vstúpili aj do druhého polčasu, keď na konečných 4:0 upravil Kabongo, ktorého Hrošovský našiel za hranicou malého „vápna“. Celý zápas v drese českého tímu odohral aj Tobiáš Pališčák. Plzeň zaznamenala druhý triumf v európskej súťaži za sebou a so šiestimi bodmi sa posunula na 19. priečku. Dosiaľ stopercentná Benfica utrpela prvú prehru v ligovej fáze a klesla na piate miesto.
Juventus doma prehrával s Omoniou 0:1, keď sa po štvrťhodine hry hlavičkou presadil Šatka. Ešte do prestávky však otočili skóre Andrea Cambiaso s Jeffom Ekhatorom, v druhom polčase už len spečatili víťazstvo Francisco Conceicao a Jeremie Boga. „Stará dáma“ sa s 13 bodmi posunula na druhé miesto za Bournemouth.
Prvé body v ligovej fáze stratil tretí Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho, ktorý po štyroch víťazstvách remizoval s NK Celje 0:0. Stredopoliar Matúš Bero nastúpil v základnej zostave maďarského tímu a hral do 78. minúty. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Lyonu s nórskym Lilleströmom. Greif zaznamenal prvé čisté konto v tejto sezóne nižšej európskej pohárovej súťaže.
Sparta Praha v bráne s Jakubom Surovčíkom podľahla Alkmaaru 2:4. Sparťania premrhali dvojgólový náskok, po polčase viedli zásluhou Jonatana Brauta Brunesa a Patrika Vydru. V 52. minúte z pohľadu hostí znížil Peer Koopmeiners, potom vyrovnal Ro-Zangelo Daal a v závere sa dvoma gólmi blysol Ayoub Oufkir.
Stopercentnú bilanciu si udržali hráči Bournemouthu, ktorí zdolali Celtu Vigo 2:1. V 19. minúte pritom španielsky klub poslal do vedenia Iago Aspas a anglický zástupca hral od 22. minúty v oslabení po vylúčení obrancu Bafodea Diakiteho. Po zmene strán vyrovnal Alvaro Rodriguez a v 78. minúte strelil víťazný gól Brazílčan Rayan.
Prvú prehru v súťaži utrpel Olympiakos Pireus, ktorý podľahol AC Miláno 2:4. Ešte do 55. minúty viedol 2:0, ale o obrat „rossoneri“ sa postarali Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse a Christian Pulisic. V nadstavenom čase ešte pridal poistku Diego Moreira.
Bayer Leverkusen triumfoval na pôde Dinama Záhreb, strelecky sa presadili Malik Tillman a Jarell Quansah. Bartosz Mazurek zariadil triumf Salzburgu nad Ararat-Armenia 2:0.
Besiktas Istanbul zvíťazil nad Hapoelom Beer Ševa 2:1 v stretnutí, ktoré v prvom polčase na desiatky minút prerušili výtržnosti na tribúnach. Jedného fanúšika podľa agentúry DPA odniesli na nosidlách, situáciu sa snažili upokojiť aj hráči tureckého tímu. Besiktas poslali do vedenia Junior Olaitan a Orkun Kökcü, v samotnom závere skorigoval skóre Javon East. Duel sa hral z bezpečnostných dôvodov v gruzínskom Batumi.
Kapitán Hrošovský sa presadil strelou ku vzdialenejšej žrdi po tom, ako Plzeň využila chybnú rozohrávku brankára Anatolija Trubina. V závere polčasu skórovali v rýchlom slede Prince Adu s Christopheom Kabongom a domáci prekvapujúco viedli o tri góly. Vynikajúco vstúpili aj do druhého polčasu, keď na konečných 4:0 upravil Kabongo, ktorého Hrošovský našiel za hranicou malého „vápna“. Celý zápas v drese českého tímu odohral aj Tobiáš Pališčák. Plzeň zaznamenala druhý triumf v európskej súťaži za sebou a so šiestimi bodmi sa posunula na 19. priečku. Dosiaľ stopercentná Benfica utrpela prvú prehru v ligovej fáze a klesla na piate miesto.
Juventus doma prehrával s Omoniou 0:1, keď sa po štvrťhodine hry hlavičkou presadil Šatka. Ešte do prestávky však otočili skóre Andrea Cambiaso s Jeffom Ekhatorom, v druhom polčase už len spečatili víťazstvo Francisco Conceicao a Jeremie Boga. „Stará dáma“ sa s 13 bodmi posunula na druhé miesto za Bournemouth.
Prvé body v ligovej fáze stratil tretí Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho, ktorý po štyroch víťazstvách remizoval s NK Celje 0:0. Stredopoliar Matúš Bero nastúpil v základnej zostave maďarského tímu a hral do 78. minúty. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Lyonu s nórskym Lilleströmom. Greif zaznamenal prvé čisté konto v tejto sezóne nižšej európskej pohárovej súťaže.
Sparta Praha v bráne s Jakubom Surovčíkom podľahla Alkmaaru 2:4. Sparťania premrhali dvojgólový náskok, po polčase viedli zásluhou Jonatana Brauta Brunesa a Patrika Vydru. V 52. minúte z pohľadu hostí znížil Peer Koopmeiners, potom vyrovnal Ro-Zangelo Daal a v závere sa dvoma gólmi blysol Ayoub Oufkir.
Stopercentnú bilanciu si udržali hráči Bournemouthu, ktorí zdolali Celtu Vigo 2:1. V 19. minúte pritom španielsky klub poslal do vedenia Iago Aspas a anglický zástupca hral od 22. minúty v oslabení po vylúčení obrancu Bafodea Diakiteho. Po zmene strán vyrovnal Alvaro Rodriguez a v 78. minúte strelil víťazný gól Brazílčan Rayan.
Prvú prehru v súťaži utrpel Olympiakos Pireus, ktorý podľahol AC Miláno 2:4. Ešte do 55. minúty viedol 2:0, ale o obrat „rossoneri“ sa postarali Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse a Christian Pulisic. V nadstavenom čase ešte pridal poistku Diego Moreira.
Bayer Leverkusen triumfoval na pôde Dinama Záhreb, strelecky sa presadili Malik Tillman a Jarell Quansah. Bartosz Mazurek zariadil triumf Salzburgu nad Ararat-Armenia 2:0.
Besiktas Istanbul zvíťazil nad Hapoelom Beer Ševa 2:1 v stretnutí, ktoré v prvom polčase na desiatky minút prerušili výtržnosti na tribúnach. Jedného fanúšika podľa agentúry DPA odniesli na nosidlách, situáciu sa snažili upokojiť aj hráči tureckého tímu. Besiktas poslali do vedenia Junior Olaitan a Orkun Kökcü, v samotnom závere skorigoval skóre Javon East. Duel sa hral z bezpečnostných dôvodov v gruzínskom Batumi.
Európska liga - 5. kolo ligovej fázy:
RB Salzburg - Ararat-Armenia 2:0 (0:0)
Góly: 48. a 51. Mazurek
Viktoria Plzeň - Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Góly: 45. a 46. Kabongo, 30. HROŠOVSKÝ, 43. Adu
/T. Pališčák odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 80. min., D. Vavro a D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedeli na lavičke náhradníkov/
Dinamo Záhreb - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
Góly: 10. Tillman, 45. Quansah
Olympiakos Pireus - AC Miláno 2:4 (1:0)
Góly: 31. Maignan (vlastný), 49. Jota Silva - 56. Hutchinson, 63. Cisse, 71. Pulisic, 90.+5 Moreira
Olympique Marseille - Levski Sofia 1:0 (1:0)
Gól: 28. Gouiri (z 11 m)
Union Saint-Gilloise - Lech Poznaň 2:2 (0:2)
Góly: 54. Florucz, 66. K. Rodriguez - 15. Agnero, 18. Palma
Celta Vigo - AFC Bournemouth 1:2 (1:0)
Góly: 19. Aspas - 47. A. Rodriguez, 78. Rayan, ČK: 22. B. Diakite (Bournemouth)
Besiktas Istanbul - Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)
Gól: 75. Olaitan, 90. Kökcü - 90.+3 East
Sparta Praha - AZ Alkmaar 2:4 (2:0)
Góly: 4. Braut Brunes, 27. Vydra - 73. a 84 Oufkir, 52. Koopmeiners, 68. Daal
/J. Surovčík (Sparta) odohral celý zápas/
Crystal Palace - Real Sociedad 2:1 (0:0)
Góly: 72. Mateta (z 11 m), 81. McNeil - 66. Sarr, ČK: 71. J. Martin (Real Sociedad) po druhej ŽK
Ferencváros Budapešť - NK Celje 0:0
/M. Bero (Ferencváros) hral do 78. min./
Juventus Turín - Omonia Nikózia 4:1 (2:1)
Góly: 37. Cambiaso, 43. Ekhator, 68. Conceicao, 73. Boga - 15. ŠATKA
/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/
NEC Nijmegen - Stade Rennes 3:1 (1:1)
Góly: 29. Linssen, 81. Chery (z 11 m), 89. Bischoff - 36. Thomasson
OFI Kréta - RSC Anderlecht 1:3 (0:2)
Góly: 54. Fountas (z 11 m) - 20. Bentayeb, 39. Aasgaard, 90.+6 Bertaccini
Olympique Lyon - Lilleström SK 0:0
/D. Greif (Lyon) odohral celý zápas/
SCU Torreense - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)
Góly: 19. Jean - 9. Vazquez (vlastný), 84. Duran
AFC Sunderland - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 47. Tuterov - 52. Jozwiak
TSG Hoffenheim - Sturm Graz 3:1 (0:1)
Góly: 72. Hložek, 80. Conte, 90. Moerstedt - 43. O. Diakite
tabuľka po 5. kole:
1. Bournemouth 5 5 0 0 13:3 15
2. Juventus Turín 5 4 1 0 15:5 13
3. Ferencváros 5 4 1 0 11:3 13
4. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 10:1 12
5. Benfica Lisabon 5 4 0 1 13:7 12
6. Royale Union SG 5 3 2 0 12:4 11
7. Besiktas Istanbul 5 3 1 1 13:9 10
8. Nijmegen 5 3 1 1 11:10 10
-----------------------------------------
9. Olympiakos Pireus 5 3 1 1 6:5 10
10. AZ Alkmaar 5 3 0 2 11:6 9
11. Anderlecht 5 3 0 2 9:4 9
12. Crystal Palace 5 2 2 1 11:7 8
13. Sunderland 5 2 2 1 5:5 8
14. Olympique Lyon 5 2 2 1 6:7 8
15. Hoffenheim 5 2 1 2 9:7 7
16. Levski Sofia 5 2 1 2 4:4 7
17. Dinamo Záhreb 5 2 1 2 5:6 7
18. RB Salzburg 5 2 1 2 5:8 7
19. Viktoria Plzeň 5 2 0 3 7:7 6
20. AC Miláno 5 2 0 3 8:9 6
21. OFI Kréta 5 2 0 3 6:7 6
22. Rennes 5 1 3 1 5:6 6
23. Torreense 5 2 0 3 8:11 6
24. Olympique Marseille 5 2 0 3 3:6 6
-----------------------------------------
25. Celtic Glasgow 5 2 0 3 8:12 6
26. Omonia Nikózia 5 2 0 3 7:11 6
27. Real Sociedad 5 1 2 2 10:6 5
28. NK Celje 5 1 2 2 5:9 5
29. Sparta Praha 5 1 1 3 8:10 4
30. Jag. Bialystok 5 1 1 3 5:8 4
31. Sturm Graz 5 1 1 3 4:9 4
32. Celta Vigo 5 1 0 4 5:8 3
33. Lilleström 5 0 2 3 2:10 2
34. Lech Poznaň 5 0 2 3 4:14 2
35. Hapoel Beer Ševa 5 0 1 4 2:10 1
36. Ararat-Armenia 5 0 0 5 4:16 0
RB Salzburg - Ararat-Armenia 2:0 (0:0)
Góly: 48. a 51. Mazurek
Viktoria Plzeň - Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Góly: 45. a 46. Kabongo, 30. HROŠOVSKÝ, 43. Adu
/T. Pališčák odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 80. min., D. Vavro a D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedeli na lavičke náhradníkov/
Dinamo Záhreb - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
Góly: 10. Tillman, 45. Quansah
Olympiakos Pireus - AC Miláno 2:4 (1:0)
Góly: 31. Maignan (vlastný), 49. Jota Silva - 56. Hutchinson, 63. Cisse, 71. Pulisic, 90.+5 Moreira
Olympique Marseille - Levski Sofia 1:0 (1:0)
Gól: 28. Gouiri (z 11 m)
Union Saint-Gilloise - Lech Poznaň 2:2 (0:2)
Góly: 54. Florucz, 66. K. Rodriguez - 15. Agnero, 18. Palma
Celta Vigo - AFC Bournemouth 1:2 (1:0)
Góly: 19. Aspas - 47. A. Rodriguez, 78. Rayan, ČK: 22. B. Diakite (Bournemouth)
Besiktas Istanbul - Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)
Gól: 75. Olaitan, 90. Kökcü - 90.+3 East
Sparta Praha - AZ Alkmaar 2:4 (2:0)
Góly: 4. Braut Brunes, 27. Vydra - 73. a 84 Oufkir, 52. Koopmeiners, 68. Daal
/J. Surovčík (Sparta) odohral celý zápas/
Crystal Palace - Real Sociedad 2:1 (0:0)
Góly: 72. Mateta (z 11 m), 81. McNeil - 66. Sarr, ČK: 71. J. Martin (Real Sociedad) po druhej ŽK
Ferencváros Budapešť - NK Celje 0:0
/M. Bero (Ferencváros) hral do 78. min./
Juventus Turín - Omonia Nikózia 4:1 (2:1)
Góly: 37. Cambiaso, 43. Ekhator, 68. Conceicao, 73. Boga - 15. ŠATKA
/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/
NEC Nijmegen - Stade Rennes 3:1 (1:1)
Góly: 29. Linssen, 81. Chery (z 11 m), 89. Bischoff - 36. Thomasson
OFI Kréta - RSC Anderlecht 1:3 (0:2)
Góly: 54. Fountas (z 11 m) - 20. Bentayeb, 39. Aasgaard, 90.+6 Bertaccini
Olympique Lyon - Lilleström SK 0:0
/D. Greif (Lyon) odohral celý zápas/
SCU Torreense - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)
Góly: 19. Jean - 9. Vazquez (vlastný), 84. Duran
AFC Sunderland - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 47. Tuterov - 52. Jozwiak
TSG Hoffenheim - Sturm Graz 3:1 (0:1)
Góly: 72. Hložek, 80. Conte, 90. Moerstedt - 43. O. Diakite
tabuľka po 5. kole:
1. Bournemouth 5 5 0 0 13:3 15
2. Juventus Turín 5 4 1 0 15:5 13
3. Ferencváros 5 4 1 0 11:3 13
4. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 10:1 12
5. Benfica Lisabon 5 4 0 1 13:7 12
6. Royale Union SG 5 3 2 0 12:4 11
7. Besiktas Istanbul 5 3 1 1 13:9 10
8. Nijmegen 5 3 1 1 11:10 10
-----------------------------------------
9. Olympiakos Pireus 5 3 1 1 6:5 10
10. AZ Alkmaar 5 3 0 2 11:6 9
11. Anderlecht 5 3 0 2 9:4 9
12. Crystal Palace 5 2 2 1 11:7 8
13. Sunderland 5 2 2 1 5:5 8
14. Olympique Lyon 5 2 2 1 6:7 8
15. Hoffenheim 5 2 1 2 9:7 7
16. Levski Sofia 5 2 1 2 4:4 7
17. Dinamo Záhreb 5 2 1 2 5:6 7
18. RB Salzburg 5 2 1 2 5:8 7
19. Viktoria Plzeň 5 2 0 3 7:7 6
20. AC Miláno 5 2 0 3 8:9 6
21. OFI Kréta 5 2 0 3 6:7 6
22. Rennes 5 1 3 1 5:6 6
23. Torreense 5 2 0 3 8:11 6
24. Olympique Marseille 5 2 0 3 3:6 6
-----------------------------------------
25. Celtic Glasgow 5 2 0 3 8:12 6
26. Omonia Nikózia 5 2 0 3 7:11 6
27. Real Sociedad 5 1 2 2 10:6 5
28. NK Celje 5 1 2 2 5:9 5
29. Sparta Praha 5 1 1 3 8:10 4
30. Jag. Bialystok 5 1 1 3 5:8 4
31. Sturm Graz 5 1 1 3 4:9 4
32. Celta Vigo 5 1 0 4 5:8 3
33. Lilleström 5 0 2 3 2:10 2
34. Lech Poznaň 5 0 2 3 4:14 2
35. Hapoel Beer Ševa 5 0 1 4 2:10 1
36. Ararat-Armenia 5 0 0 5 4:16 0