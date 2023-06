Šatka sa na tri roky upísal nováčikovi tureckej ligy Samsunsporu

Istanbul 23. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou Samsunsporu. Do tureckého klubu prichádza ako voľný hráč z Lechu Poznaň. O prestupe informoval web nováčika Süper Lig, s ktorým podpísal trojročný kontrakt.



Dvadsaťsedemročný stopér pôsobil v Poznani od roku 2019. Člen akadémie Newcastlu United si počas kariéry obliekal aj dresy Yorku City a Dunajskej Stredy. Za národný tím odohral Šatka 32 medzištátnych zápasov. V júnovom asociačnom termíne bol s mužstvom na výjazde na Islande a v Lichtenštajnsku, ale do dvojzápasu kvalifikácie ME 2024 aj vinou zdravotných problémov nezasiahol.