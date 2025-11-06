Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Šport

Šatkov Samsunspor je na čele bez straty bodu a inkasovaného gólu

.
Na snímke slovenský futbalista Ľubomír Šatka (vpravo) zo Samsunsporu a Semir Smajlagič z Hamrunu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Samsunspor - Hamrun Spartans v tureckom Samsune 6. novembra 2025. Foto: TASR/Anadolu

Sparta Praha remizovala doma s poľským Rakowom Čenstochová 0:0.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Futbalisti tureckého Samsunsporu sú aj po treťom kole Konferenčnej liga 2025/2026 bez straty bodu a zároveň bez inkasovaného gólu. Vo štvrtkovom domácom zápase triumfovali v základnej zostave so slovenským reprezentantom Ľubomírom Šatkom nad maltským Hamrunom Spartans rozdielom triedy 3:0 a v neúplnej tabuľke im patrí prvá priečka.

Sparta Praha remizovala doma s poľským Rakowom Čenstochová 0:0. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín nastúpil v 24. minúte, keď vystriedal zraneného Albiona Rrahmaniho. Z ihriska odišiel v 76. minúte. Druhý český zástupca Sigma Olomouc triumfoval na pôde arménskeho Noahu 2:1. Na lavičke hostí boli Matúš Hruška, Tomáš Huk a Matúš Malý.



Konferenčná liga 2025/2026 - 3. kolo ligovej fázy:

Šachtar Doneck - Breidablik Kópavogur 2:0 (1:0)

Góly: 28. Bondarenko, 66. Kaua Elias



Sparta Praha - Rakow Čenstochová 0:0

/Haraslín za domácich od 24. do 77. minúty/



Samsunspor - Hamrun Spartans 3:0 (1:0)

Góly: 18. Holse, 58. Kilinc, 77. Marius

/Šatka za domácich celý zápas/



FC Noah - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)

Góly: 21. Mulahusejnovič - 10. Slavíček, 24. Sylla



FSV Mainz - AC Fiorentina 2:1 (0:1)

Góly: 68. Hollerbach, 90.+5 Lee - 16. Sohm



NK Celje - Legia Varšava 2:1 (0:1)

Góly: 72. Iosifov, 77. Karničnik - 17. Urbanski



AEK Larnaka - Aberdeen FC 0:0



AEK Atény - Shamrock Rovers 1:1 (0:1)

Góly: 90. Jovič (z 11 m) - 21. Burke (z 11 m)
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

Zomrela známa slovenská herečka z nitrianskeho divadla

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda