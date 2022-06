Satoranský odchádza z NBA, vráti sa do Barcelony

Barcelona 26. júna (TASR) - Český basketbalista Tomáš Satoranský sa rozhodol opustiť NBA. Tridsaťročný stredný rozohrávač sa dohodol na štvorročnej zmluve s FC Barcelona. Kontrakt údajne neobsahuje výstupnú klauzulu v prípade záujmu klubu z NBA.



Satoranský odišiel do najprestížnejšej basketbalovej súťaže práve z Barcelony v roku 2016. V NBA odohral šesť sezón. Po úspešných angažmánoch vo Washingtone a Chicagu sa mu v uplynulej sezóne v drese New Orleansu nedarilo a stratil miesto v rotácii. Po dvoch výmenách a vyplatení zo zmluvy tímom zo San Antonia dohral ročník vo Washingtone.



Líder českej reprezentácie odohral v zámorí 408 duelov. V Barcelone by sa mal stretnúť aj so svojím krajanom Janom Veselým, ktorý po dlhých rokoch opúšťa Fenerbahce Istanbul a taktiež smeruje do Katalánska. Správu zverejnil server eurohoops.net.