Saudi sú nadšení z Ronalda, minister športu: Vitaj v novom domove

Rijád 31. decembra (TASR) - V Saudskej Arábii zavládla po podpise zmluvy Cristiana Ronalda s klubom Al-Nassr FC futbalová eufória. Tamojší zväz i liga si od príchodu hviezdneho Portugalčana sľubujú, že pomôže zviditeľniť a skvalitniť súťaž a bude inšpiráciou pre celú saudskoarabskú mládež. Ronaldov krok ocenil aj tamojší minister športu Abdulaziz bin Turki Al Saud.



"Jeden z najlepších hráčov histórie potvrdil, že začne svoju novú životnú kapitolu v Saudskej Arábii," uviedol Al Saud krátko po oznámení podpisu dvaapolročného kontraktu. "Cristiano, vitaj v novom domove, vitaj v SPL (Saudskej Pro League). Želám tebe i celej tvojej rodine nádherné zážitky v našom kráľovstve."



Tridsaťsedemročný útočník sa upísal Al-Nassr do júla 2025. Podľa médií bude mať v klube základný ročný plat 75 miliónov amerických dolárov, aj s komerčnými kontraktmi by si mohol zarobiť až 214 miliónov USD za sezónu. Po uplynutí zmluvy sa očakáva, že sa Ronaldo stane ambasádorom saudskoarabskej kandidatúry na usporiadanie futbalových MS 2030, ktoré by chcela krajina spoluorganizovať s Egyptom a Gréckom.



Tamojšia Pro League takisto nadšene víta príchod päťnásobného držiteľa Zlatej lopty. "Píše sa história. Veľmi špeciálnym spôsobom vítame Cristiana Ronalda v Roshn Saudi League. Jeden z najväčších futbalových velikánov bude hrať za Al-Nassr," hlásila SPL na Twitteri. Al-Nassr je deväťnásobný majster krajiny, v tabuľke Pro League mu momentálne patrí druhá priečka. Po podpise zmluvy s portugalským reprezentantom a majstrom Európy z roku 2016 klub na sociálnej sieti uviedol, že Ronaldo bude "inšpiráciou pre tím, celú saudskoarabskú ligu, národ a budúce generácie, pre chlapcov a dievčatá, aby sa neustále zlepšovali."



Ronaldo v novembri predčasne skončil v Manchestri United, ktorého vedenie i trénera Erika ten Haga predtým skritizoval v televíznom rozhovore. Ponuku od nemenovaného klubu zo Saudskej Arábie dostal údajne už v lete, ale vtedy sa rozhodol ešte pokračovať na Old Trafforde. V anglickom tíme však vypadol zo základnej zostavy a mal nezhody s koučom ten Hagom. Ronaldo chcel následne odísť do tímu, s ktorým by si zahral v jarnej časti európskej sezóny Ligu majstrov, no napokon sa rozhodol zamieriť do Ázie. "Nesmierne sa teším, že budem môcť načerpať nové skúsenosti z novej futbalovej ligy v novej krajine. Mám šťastie, že som vyhral všetko, čo som si zaumienil v európskom futbale. Teraz cítim, že je správny moment, aby som nadobudol nové skúsenosti v Ázii," vyhlásil podľa AFP Ronaldo, ktorý nazval víziu Al-Nassr "veľmi inšpirujúcou."