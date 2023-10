Saudská Arábia je jediný kandidát na MS 2034, potvrdila FIFA

Rijád 31. októbra (TASR) - Saudská Arábia bude s najväčšou pravdepodobnosťou hostiť futbalové majstrovstvá sveta v roku 2034. Ázijská krajina zostala po utorňajšom odstúpení Austrálie jediný kandidát na usporiadanie šampionátu. V utorok to potvrdila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na svojom webe. Oficiálne rozhodnutie FIFA o organizátorovi MS 2034 je očakávané koncom tohto roka.



Saudská Arábia masívne investovala v predošlých rokoch do viacerých športov vrátane futbalu, motorizmu a golfu. Tamojšia futbalová reprezentácia zdolala na vlaňajších MS v Katare ako jediná neskoršieho šampióna Argentínu (2:1). Na turnaji dosiahla najlepší výsledok od MS 1994 v USA, keď postúpila do osemfinále.



Vedenie austrálskej federácie oznámilo svoje odstúpenie z boja o MS 2034 po tom, čo Ázijská futbalová konfederácia vyjadrila jednoznačnú podporu kandidatúre Saudskej Arábie. Nadchádzajúci šampionát sa bude v roku 2026 konať v USA, Mexiku a Kanade. Turnaj v roku 2030 FIFA nedávno pridelila Španielsku, Portugalsku a Maroku. Úvodné tri stretnutia tohto podujatia sa však na počesť 100. výročia šampionátu odohrajú v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji. Informovala o tom agentúra AFP.