Saudská Arábia má byť od roku 2028 dejiskom turnaja ATP Masters 1000

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dejiskami turnajov Masters 1000 sú momentálne Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rím, Montreal/Toronto, Cincinnati, Šanghaj a Paríž.

Rijad 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia by mala byť od roku 2028 jedným z dejísk turnajov ATP Masters 1000. „Biely šport" v krajine stúpa na popularite. Metropola Rijád bude na jeseň dejiskom MS WTA Tour, v uplynulých dňoch sa v Saudskej Arábii uskutočnil lukratívny mužský exhibičný turnaj Six Kings Slam.

Podľa slov prezidenta ATP Andreu Gaudenziho by sa nový turnaj Masters 1000 mohol konať vo februári, keď sú v kalendári na programe aj podujatia v Dauhe a Dubaji. Informovala o tom agentúra DPA.. Dejiskami turnajov Masters 1000 sú momentálne Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rím, Montreal/Toronto, Cincinnati, Šanghaj a Paríž.
