Saudská Arábia má záujem hostiť MS žien v roku 2035

Londýn 19. októbra (TASR) - Technická riaditeľka saudskoarabskej ženskej futbalovej reprezentácie Monika Staabová vyjadrila želanie hostiť v Saudskej Arábii MS vo futbale žien v roku 2035. Krajina už podala oficiálnu kandidatúru na usporiadanie šampionátu mužov v roku 2034.



Staabová verí, že ambície Saudov sa môžu naplniť aj v prípade usporiadania ženského podujatia o rok neskôr. "Verím, že je to svetlá budúcnosť pre ženský futbal v Saudskej Arábii," uviedla 64-ročná Nemka na konferencii Leaders Week v anglickom Twickenhame.



Saudská Arábia by mohla hostiť v roku 2026 ženský šampionát Ázijského pohára, no jej protikandidátom je Austrália. Kandidatúra na usporiadanie MS by bola prekvapujúca a odvážna vzhľadom na potvrdený záujem hostiť mužský turnaj v roku 2034. Veľkou prekážkou by mohla byť aj kriminalizovanie vzťahov osôb rovnakého pohlavia v Saudskej Arábii, keďže mnohé hráčky sú otvorené v otázke homosexuality.



Ku kontroverzii došlo minulý rok v súvislosti s kampaňou "Visit Saudi", ktorá sa zvažovala ako sponzor na tohtoročných MS žien v Austrálii a na Novom Zélande.



Člen predstavenstva najvyššej mužskej súťaže Pro League Peter Hutton na konferencii prezradil, že liga využíva masívne sledovanie sociálnych sietí svetoznámych hráčov ako nástroj zvýšenia príjmov. "Časť týkajúca sa sociálnych médií je obrovská. Pozrite sa na sledovanosť Cristiana Ronalda či Karima Benzemu, majú obrovský vplyv. Privedenie týchto hráčov zvučných mien neprináša kvalitu len na ihrisku, ale aj mimo neho," dodal Hutton.