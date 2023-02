Saudská Arábia má záujem o kúpu Manchestru United

Londýn 17. februára (TASR) - Saudská Arábia má podľa britského periodika Daily Telegraph záujem o kúpu Manchestru United a správy z Arabského polostrova tieto úvahy potvrdzujú. V prípade realizácie transferu by mohlo ísť o najlukratívnejší obchod v histórii futbalu, informovala agentúra AFP.



Rekordný anglický futbalový šampión vlastní rodina Glazerovcov, ktorá v novembri oznámila, že je otvorená jeho predaju. Zatiaľ jediným oficiálne potvrdeným záujemcom o kúpu United je spoločnosť Ineos, ktorú vlastní britský miliardár Jim Ratcliffe.



Glazerovci kúpili United v roku 2005 za 790 miliónov libier a v podstate odvtedy čelia veľkej kritike od fanúšikov. Američania zaťažili klub veľkými dlhmi a nespokojnosť priaznivcov ešte narastala po roku 2013, keď odišiel legendárny tréner Alex Ferguson. Odvtedy na Old Trafforde čakajú na zisk titulu v Premier League. Po odchode Cristiana Ronalda do Saudskej Arábie majitelia definitívne pripustili možnosť predaja slávnej značky, resp. jeho podielu.



Manchester United figuruje v tabuľke Premier League na treťom mieste. V hre je stále na medzinárodnej scéne, v prvom zápase play off o osemfinále Európskej ligy remizoval na pôde FC Barcelona 2:2. Už o deväť dní nastúpia "červení diabli" vo finále Ligového pohára vo Wembley proti Newcastlu United a môžu získať prvú trofej od roku 2017.