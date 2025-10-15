< sekcia Šport
Saudská Arábia remizovala s Irakom 0:0 a zaistila si postup
Saudom stačila v Džidde remíza a dosiahli ju. Medzi futbalovou elitou sa tak predstavia tretíkrát za sebou a celkovo si pripísu už siedmu účasť. Irak mieri do baráže.
Autor TASR
Dauha 14. októbra (TASR) - Futbalisti Kataru a Saudskej Arábie sa budúci rok predstavia na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Katarčania v priamom súboji o miestenku zdolali na domácej pôde Spojené arabské emiráty 2:1 (0:0) a stali sa víťazmi A-skupiny štvrtej fázy ázijskej kvalifikácie. Saudi remizovali doma s Irakom 0:0 a obsadili prvú priečku v „béčku.“
Katar potreboval k priamemu postupu triumf. Na svetový šampionát ho nasmeroval v 49. minúte gólom Bualem Chuchi, druhý pridal v 74. minúte Pedro Miguel. Za SAE v nadstavenom čase znížil Sultan Adil, no to nič nezmenilo na konečnom druhom mieste v skupine jeho tímu a účasti v baráži o postup do dodatkovej celosvetovej kvalifikácie o zostávajúcu miestenku.
Katar sa predstaví na MS po druhýkrát, štartoval iba pred štyrmi rokmi na domácom šampionáte. Z Ázie na záverečný turnaj postúpili aj Austrália, Irán, Japonsko, Jordánsko, Kórejská rep. a Uzbekistan.
