Saudskoarabský Al-Shabab posilnil Diallo z Racingu Štrasburg

Rijád 18. augusta (TASR) - Senegalský futbalista Habib Diallo podpísal zmluvu so saudskoarabským Al-Shabab. Potvrdil to jeho bývalý zamestnávateľ Racing Štrasburg. Ten zaňho dostal 20 miliónov eur, čo je najvyšší transfer v histórii arabského klubu.



"Habib dal Racingu veľa a sme za to vďační. Vždy sme verili v jeho kvality a on ich potvrdil. V prípade zaujímavej ponuky preňho i pre klub som mu dovolil odísť a svoj sľub som splnil," uviedol prezident klubu Marc Keller pre agentúru AFP.



Dvadsaťosemročný útočník prišiel do klubu v roku 2020 z FC Metz. V 103 zápasoch strelil 41 gólov, z toho 20 v minulej sezóne. V roku 2021 vyhral so senegalskou reprezentáciou Africký pohár národov. Al-Shabab je jeho tretie pôsobisko.