Štvrtok 30. apríl 2026
Saudský investičný fond prestane financovať sériu LIV Golf

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Rijád 30. apríla (TASR) - Saudskoarabský verejný investičný fond (PIF) nebude po skončení roka 2026 financovať kontroverznú sériu LIV Golf. Pre agentúru AFP to vo štvrtok potvrdil hovorca fondu.

LIV Golf zároveň oznámila nové vedenie, vo funkcii predsedu skončil guvernér PIF a jeden z hlavných iniciátorov vzniku súťaže Yasir Al-Rumayyan. Novú správnu radu povedú Gene Davis a Jon Zinman, pričom hlavným cieľom bude získať dlhodobých finančných partnerov po skončení saudskej podpory. „PIF sa rozhodol financovať LIV Golf iba do konca sezóny 2026. Značné investície, ktoré si LIV Golf vyžaduje v dlhodobom horizonte, už nie sú v súlade so súčasnou fázou investičnej stratégie PIF,“ uviedol hovorca fondu.

Séria sa podľa vlastných slov snaží prejsť na investičný model zahŕňajúci viacerých partnerov a tímové franšízy. Zmeny vo financovaní však vyvolávajú otázky, či si dokáže udržať najlepších hráčov aj po skončení lukratívnych zmlúv. Vďaka finančnej podpore PIF projekt minul za štyri roky fungovania viac než päť miliárd dolárov a zlákal golfistov ako Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Jon Rahm či Brooks Koepka, ktorý opustil LIV Golf v januári tohto roka.
Neprehliadnite

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?