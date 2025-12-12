< sekcia Šport
Sauer dal gól, Feyenoord však prehral na pôde FCSB 3:4
Sauer hral do 58. minúty. Po jeho vystriedaní však Feyenoord inkasoval tri góly za sebou a napokon zaznamenal tretiu prehru v rade.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Leo Sauer si otvoril gólový účet v Európskej lige. Devätnásťročný krídelník strelil vo štvrtkovom stretnutí 6. kola ligovej fázy tretí gól Feyenoordu Rotterdam, ktorý však neudržal dvojgólový náskok a nakoniec prehral na pôde rumunského FCSB 3:4. Z víťazstva sa tešil obranca Milan Škriniar, ktorého Fenerbahce Istanbul triumfoval na pôde nórskeho Brann Bergen 4:0.
Sauer v 52. minúte za stavu 2:1 pre Feyenoord strelil tretí gól holandského tímu. Slovenský reprezentant dostal od spoluhráča Jordana Bosa pas za obranu a zakončil popod padajúceho brankára Stefana Tarnovanua. Sauer hral do 58. minúty. Po jeho vystriedaní však Feyenoord inkasoval tri góly za sebou a napokon zaznamenal tretiu prehru v rade, čím sa jeho šance na postup do vyraďovacej fázy znížili na minimum. V tabuľke je s 3 bodmi až na 30. mieste.
Viac sa darilo Fenerbahce, ktoré vybojovalo tretie víťazstvo v hlavnej fáze a posunulo sa s 11 bodmi na 12. priečku. Hetrikom sa v drese tureckého klubu zaskvel Brazílčan Talisca. Domáci Brann hral už od 18. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Eivinda Fauskeho Hellanda. Škriniar nastúpil tradične na stopérskom poste s kapitánskou páskou a hral do 84. minúty. Na čele tabuľky je s 15 bodmi Olympique Lyon, ktorý zdolal Go Ahead Eagles 2:1. Slovenský brankár v službách francúzskeho tímu Dominik Greif tentoraz sledoval duel z lavičky náhradníkov. Cennú remízu 0:0 na ihrisku Panathinaikosu uhrala Viktoria Plzeň, hoci hrala od 32. minúty len s 10 hráčmi.
Hráči KRC Genk podľahli dánskemu FC Midtjylland 0:1. Celý duel v drese belgického tímu odohral slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. O jediný gól stretnutia sa postaral kórejský útočník Čo Kue-song, keď v 17. minúte dorazil do siete loptu, ktorú vyrazil brankár Genku Hendrik van Crombrugge. Genk si pripísal druhý nezdar v súťaži a na konte má 10 bodov, Midtjylland zaznamenal piaty triumf a je na 15 bodoch.
Tri body získali Betis Sevilla i Ferencváros Budapešť a oba kluby majú na konte štyri víťazstvá, dve remízy a 14 bodov. Andalúzania ovládli duel na ihrisku Dinama Záhreb 3:1. Ferencváros zvíťazil doma nad Glasgowom Rangers 2:1, keď víťazný gól dal v 72. minúte hlavičkou Barnabás Varga.
Sauer v 52. minúte za stavu 2:1 pre Feyenoord strelil tretí gól holandského tímu. Slovenský reprezentant dostal od spoluhráča Jordana Bosa pas za obranu a zakončil popod padajúceho brankára Stefana Tarnovanua. Sauer hral do 58. minúty. Po jeho vystriedaní však Feyenoord inkasoval tri góly za sebou a napokon zaznamenal tretiu prehru v rade, čím sa jeho šance na postup do vyraďovacej fázy znížili na minimum. V tabuľke je s 3 bodmi až na 30. mieste.
Viac sa darilo Fenerbahce, ktoré vybojovalo tretie víťazstvo v hlavnej fáze a posunulo sa s 11 bodmi na 12. priečku. Hetrikom sa v drese tureckého klubu zaskvel Brazílčan Talisca. Domáci Brann hral už od 18. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Eivinda Fauskeho Hellanda. Škriniar nastúpil tradične na stopérskom poste s kapitánskou páskou a hral do 84. minúty. Na čele tabuľky je s 15 bodmi Olympique Lyon, ktorý zdolal Go Ahead Eagles 2:1. Slovenský brankár v službách francúzskeho tímu Dominik Greif tentoraz sledoval duel z lavičky náhradníkov. Cennú remízu 0:0 na ihrisku Panathinaikosu uhrala Viktoria Plzeň, hoci hrala od 32. minúty len s 10 hráčmi.
Hráči KRC Genk podľahli dánskemu FC Midtjylland 0:1. Celý duel v drese belgického tímu odohral slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. O jediný gól stretnutia sa postaral kórejský útočník Čo Kue-song, keď v 17. minúte dorazil do siete loptu, ktorú vyrazil brankár Genku Hendrik van Crombrugge. Genk si pripísal druhý nezdar v súťaži a na konte má 10 bodov, Midtjylland zaznamenal piaty triumf a je na 15 bodoch.
Tri body získali Betis Sevilla i Ferencváros Budapešť a oba kluby majú na konte štyri víťazstvá, dve remízy a 14 bodov. Andalúzania ovládli duel na ihrisku Dinama Záhreb 3:1. Ferencváros zvíťazil doma nad Glasgowom Rangers 2:1, keď víťazný gól dal v 72. minúte hlavičkou Barnabás Varga.
Európska liga - 6. kolo ligovej fázy:
Young Boys Bern - OSC Lille 1:0 (0:0)
Gól: 61. Males, ČK: 90.+2. Zoukrou po 2. ŽK - 32. Bouaddi
FC Utrecht - Nottingham Forest 1:2 (0:0)
Góly: 73. Van der Hoorn - 52. Kalimuendo, 88. Igor Jesus
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4:1 (2:0)
Góly: 24. Assignon, 37. Tiago Tomás, 50. Mittelstädt (z 11 m), 90.+4. Vagnoman - 52. Revivo
Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad 0:1 (0:0)
Gól: 55. Ivanič
OGC Nice - SC Braga 0:1 (0:1)
Góly: 28. Pau Victor
FC Midtjylland - KRC Genk 1:0 (1:0)
Gól: 17. Čo
/P. Hrošovský (Genk) hral celé stretnutie/
Ludogorec Razgrad - PAOK Solún 3:3 (1:1)
Góly: 33. Stanič, 70. Verdon, 77. Čočev - 39. Despodov, 48. Vogliacco, 90. Mythu
Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers 2:1 (1:1)
Góly: 45'+5. Ötvös, 72. Varga - 27. Miovski
Dinamo Záhreb - Betis Sevilla 1:3 (0:3)
Góly: 89. Galešíč - 31. Dominguez (vlastný), 34. Riquelme, 38. Antony
FC Bazilej - Aston Villa 1:2 (1:1)
Góly: 34. Daniliuc - 12. Guessand, 53. Tielemans
Celta Vigo - FC Bologna 1:2 (1:0)
Góly: 17. Zaragoza - 66. a 74. Bernardeschi (prvý z 11 m)
Celtic Glasgow - AS Rím 0:3 (0:3)
Góly: 36. a 45.+1 Ferguson, 6. Mancin
FC Porto – Malmö FF 2:1 (2:0)
Góly: 30. a 36. Aghehowa - 90.+5 Moura
FCSB – Feyenoord Rotterdam 4:3 (1:2)
Góly: 11. Ngezana, 55. Toma, 87. Thiam, 90.+5 Tanase - 41. Tengstedt, 45. Timber, 51. SAUER
/L. Sauer (Feyenoord) hral do 58. min, v 51. min dal gól/
SC Freiburg – FC Salzburg 1:0 (0:0)
Gól: 50. Diabaté (vl.), ČK: 37. Ratkov (Salzburg)
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 2:1 (2:1)
Góly: 3. Moreira, 11. Šulc – 5. Smit
/D. Greif (Lyon) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň 0:0
ČK: 32. Jemelka (Plzeň) po 2. ŽK
/M. Tvrdoň (Plzeň) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Brann Bergen – Fenerbahce Istanbul 0:4 (0:3)
Góly: 36., 44. a 65. Talisca, 4. Aktürkoglu, ČK: 18. Fauske Helland (Brann)
/M. Škriniar (Fenerbahce) hral do 84. min/
tabuľka po 6. kole:
1. Olympique Lyon 6 5 0 1 13:3 15
2. Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15
3. Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15
4. Betis Sevilla 6 4 2 0 11:4 14
5. SC Freiburg 6 4 2 0 9:3 14
6. Ferencváros Budapešť 6 4 2 0 11:6 14
7. SC Braga 6 4 1 1 10:5 13
8. FC Porto 6 4 1 1 9:5 13
---------------------------------------------
9. VfB Stuttgart 6 4 0 2 12:5 12
10. AS Rím 6 4 0 2 10:5 12
11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11:6 11
12. Fenerbahce Istanbul 6 3 2 1 9:5 11
13. Bologna 6 3 2 1 9:5 11
14. Viktoria Plzeň 6 2 4 0 6:2 10
15. Panathinaikos Atény 6 3 1 2 9:7 10
16. KRC Genk 6 3 1 2 7:6 10
17. CZ Belehrad 6 3 1 2 5:5 10
18. PAOK Solún 6 2 3 1 13:10 9
19. Celta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. OSC Lille 6 3 0 3 10:7 9
21. Young Boys Bern 6 3 0 3 8:12 9
22. Brann Bergen 6 2 2 2 6:7 8
23. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 11:14 7
24. Celtic Glasgow 6 2 1 3 7:11 7
----------------------------------------------
25. Dinamo Záhreb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC Bazilej 6 2 0 4 8:9 6
27. FCSB 6 2 0 4 7:11 6
28. Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5:11 6
29. Sturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
30. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 7:13 3
31. Red Bull Salzburg 6 1 0 5 5:11 3
32. FC Utrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow Rangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FF 6 0 1 5 3:12 1
35. Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC Nice 6 0 0 6 4:13 0
Young Boys Bern - OSC Lille 1:0 (0:0)
Gól: 61. Males, ČK: 90.+2. Zoukrou po 2. ŽK - 32. Bouaddi
FC Utrecht - Nottingham Forest 1:2 (0:0)
Góly: 73. Van der Hoorn - 52. Kalimuendo, 88. Igor Jesus
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4:1 (2:0)
Góly: 24. Assignon, 37. Tiago Tomás, 50. Mittelstädt (z 11 m), 90.+4. Vagnoman - 52. Revivo
Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad 0:1 (0:0)
Gól: 55. Ivanič
OGC Nice - SC Braga 0:1 (0:1)
Góly: 28. Pau Victor
FC Midtjylland - KRC Genk 1:0 (1:0)
Gól: 17. Čo
/P. Hrošovský (Genk) hral celé stretnutie/
Ludogorec Razgrad - PAOK Solún 3:3 (1:1)
Góly: 33. Stanič, 70. Verdon, 77. Čočev - 39. Despodov, 48. Vogliacco, 90. Mythu
Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers 2:1 (1:1)
Góly: 45'+5. Ötvös, 72. Varga - 27. Miovski
Dinamo Záhreb - Betis Sevilla 1:3 (0:3)
Góly: 89. Galešíč - 31. Dominguez (vlastný), 34. Riquelme, 38. Antony
FC Bazilej - Aston Villa 1:2 (1:1)
Góly: 34. Daniliuc - 12. Guessand, 53. Tielemans
Celta Vigo - FC Bologna 1:2 (1:0)
Góly: 17. Zaragoza - 66. a 74. Bernardeschi (prvý z 11 m)
Celtic Glasgow - AS Rím 0:3 (0:3)
Góly: 36. a 45.+1 Ferguson, 6. Mancin
FC Porto – Malmö FF 2:1 (2:0)
Góly: 30. a 36. Aghehowa - 90.+5 Moura
FCSB – Feyenoord Rotterdam 4:3 (1:2)
Góly: 11. Ngezana, 55. Toma, 87. Thiam, 90.+5 Tanase - 41. Tengstedt, 45. Timber, 51. SAUER
/L. Sauer (Feyenoord) hral do 58. min, v 51. min dal gól/
SC Freiburg – FC Salzburg 1:0 (0:0)
Gól: 50. Diabaté (vl.), ČK: 37. Ratkov (Salzburg)
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 2:1 (2:1)
Góly: 3. Moreira, 11. Šulc – 5. Smit
/D. Greif (Lyon) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň 0:0
ČK: 32. Jemelka (Plzeň) po 2. ŽK
/M. Tvrdoň (Plzeň) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Brann Bergen – Fenerbahce Istanbul 0:4 (0:3)
Góly: 36., 44. a 65. Talisca, 4. Aktürkoglu, ČK: 18. Fauske Helland (Brann)
/M. Škriniar (Fenerbahce) hral do 84. min/
tabuľka po 6. kole:
1. Olympique Lyon 6 5 0 1 13:3 15
2. Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15
3. Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15
4. Betis Sevilla 6 4 2 0 11:4 14
5. SC Freiburg 6 4 2 0 9:3 14
6. Ferencváros Budapešť 6 4 2 0 11:6 14
7. SC Braga 6 4 1 1 10:5 13
8. FC Porto 6 4 1 1 9:5 13
---------------------------------------------
9. VfB Stuttgart 6 4 0 2 12:5 12
10. AS Rím 6 4 0 2 10:5 12
11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11:6 11
12. Fenerbahce Istanbul 6 3 2 1 9:5 11
13. Bologna 6 3 2 1 9:5 11
14. Viktoria Plzeň 6 2 4 0 6:2 10
15. Panathinaikos Atény 6 3 1 2 9:7 10
16. KRC Genk 6 3 1 2 7:6 10
17. CZ Belehrad 6 3 1 2 5:5 10
18. PAOK Solún 6 2 3 1 13:10 9
19. Celta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. OSC Lille 6 3 0 3 10:7 9
21. Young Boys Bern 6 3 0 3 8:12 9
22. Brann Bergen 6 2 2 2 6:7 8
23. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 11:14 7
24. Celtic Glasgow 6 2 1 3 7:11 7
----------------------------------------------
25. Dinamo Záhreb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC Bazilej 6 2 0 4 8:9 6
27. FCSB 6 2 0 4 7:11 6
28. Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5:11 6
29. Sturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
30. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 7:13 3
31. Red Bull Salzburg 6 1 0 5 5:11 3
32. FC Utrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow Rangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FF 6 0 1 5 3:12 1
35. Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC Nice 6 0 0 6 4:13 0