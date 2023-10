Sauer dúfa vo vysnívanú premiéru, Boženík: Musíme byť efektívni

Senec 9. októbra (TASR) - Keď sa do reprezentačného "áčka" dostane 17-ročný futbalista, svedčí to o jeho výnimočnom talente. Krídelník Leo Sauer sa stal najmladším hráčom v ére samostatnosti, ktorý dostal pozvánku do slovenského národného tímu. Pokiaľ by nastúpil v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2024 na pôde Portugalska, bola by to preňho vysnívaná premiéra, keďže kapitán súpera Cristiano Ronaldo je jeho veľký vzor.



"Všetko plynie v klube aj v reprezentácii veľmi rýchlo. Za uplynulý rok mám veľa splnených mét, ktoré som chcel dokázať. Som veľmi rád, že to takto ide a dúfam, že tento trend bude pokračovať. Teraz sa sústredím, aby som sa v reprezentácii čo najlepšie začlenil. Hlavne chcem vidieť, ako to tu funguje a udomácniť sa. Myslím, že aj tréner bude odo mňa očakávať, aby som bol koncentrovaný na tréningoch a zžil sa s taktikou. Budem sa snažiť robiť to čo najlepšie. Tréner sa ma pýtal, či sa nebojím ísť do Portugalska, povedal som mu, že to bude dobré. Ak by sa mi ešte aj podarilo byť na trávniku, zahrať si proti Ronaldovi by bola vysnívaná premiéra, pretože je jeden z mojich vzorov."



Legionára Feyenoordu Roterdam si do mužstva pre októbrové zápasy vybral tréner Francesco Calzona, ktorý ho chce vidieť v tréningovom procese a počíta s ním skôr do budúcnosti. Taliansky kouč je všeobecne zástanca omladzovania tímu, ktorý najmä v strede poľa čaká skôr či neskôr prestavba. Sauer mu do kádra pasuje aj preto, že sa v mladom veku etabloval v poprednom holandskom klube. Na konte má štyri štarty v Eredivisie, pričom hneď v tom prvom na seba upútal pozornosť tým, že v ňom skóroval.



Bránu do sveta veľkého futbalu si postupne otvára a reprezentácia mu v tom môže významne pomôcť. "Zodpovednosť necítim, som hlavne rád, že tu môžem byť. A tiež mám radosť z rekordov, ktoré prekonávam. To, že som sa stal najmladším Slovákom v Lige majstrov, som ani nevedel," povedal Sauer. Pred blížiacimi sa kvalifikačnými zápasmi si kladie vysoké ciele. "Vidím, že chalani hrajú veľmi dobre a majú dobré výsledky. Budeme sa v oboch zápasoch snažiť podať dobrý výkon a získať šesť bodov," poznamenal "benjamín" v slovenskom tíme, ktorého neminie kultúrna vložka pred spoluhráčmi. "Viem, že budem musieť spievať, ale pre mňa to nie je nič nové. Spieval som už vo Feyenoorde, potom aj v reprezentáciách do 19 a 21 rokov. Ešte neviem, akú pesničku si zvolím, asi nejakú slovenskú klasiku."



Knoniera Róberta Boženíka zastihol úvod sezóny v dobrej forme, ktorú by si rád preniesol do reprezentácie. V drese Boavisty Porto nastrieľal v ôsmich zápasoch portugalskej ligy päť gólov. Na presný zásah v národnom tíme čaká od septembra 2021, naposledy sa presadil v Slovinsku v zápase kvalifikácie MS 2022. V prvom rade však pozerá na úspech tímu. "Od začiatku kvalifikácie mali naše výkony stúpajúcu tendenciu. Máme štyri dni do zápasu a tréneri nás určite pripravia. Chceme minimálne zopakovať výkon z domáceho zápasu, v ňom sme Portugalcov dostali do úzkych a hrali s nimi vyrovnanú partiu. Myslím, že sme ich tým trošku prekvapili. Aj tento zápas sa začína od stavu 0:0, tak prečo sa nepokúsiť ho vyhrať? Urobíme pre to všetko. Veľmi dôležitá bude efektivita, pretože tých šancí nemusíme mať veľa a tie, ktoré si vytvoríme, budeme musieť premeniť," povedal Boženík na pondelkovom stretnutí so zástupcami médií v Senci.



V septembrovom domácom dueli s Lichtenštajnskom (3:0) nastúpil v základnej zostave a rád by sa v nej ocitol aj v piatkovom šlágri J-skupiny kvalifikácie ME 2024. Motivácia je veľká, zápas sa hrá v druhom najväčšom portugalskom meste, v ktorom po anabázach vo Feyenoorde Rotterdam a Fortune Düsseldorf znova začína o sebe dávať vedieť. "Cítim sa veľmi dobre, som šťastný, že hrávam, dávam góly a prihrávam na ne. Nálada v klube je dobrá, držíme sa v popredí tabuľky a odstup na špicu nie je veľký, aj keď teraz po víkende sme trošku klesli. Odchádzal som teda s pozitívnymi pocitmi. Som vyspelejší, rozumnejší, silnejší a rýchlejší. Zmenil som pred sezónou nejaké veci a začali mi prinášať úspech," prezradil Boženík.