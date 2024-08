Sauer odchádza z Feyenoordu na ročné hosťovanie do NAC Breda

Rotterdam 12. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer zamieril z Feyenoordu Rotterdam na ročné hosťovanie do NAC Breda. Osemnásťročný krídelník dostal po príchode nového trénera Briana Priskeho v príprave na novú sezónu iba minimum šancí.



Sauer prišiel do Feyenoordu z mládežníckej akadémie MŠK Žilina. V holandskom tíme debutoval 20. augusta 2023 v rotterdamskom derby na pôde Sparty. Za Feyenoord odohral doposiaľ 15 zápasov, v ktorých vsietil dva góly a pridal štyri asistencie. V slovenskom reprezentačnom drese sa predstavil na ME 2024 v Nemecku.



Technický riaditeľ Bredy Peter Maas si od príchodu Sauera veľa sľubuje. "Leo je ofenzívny hráč s veľkým potenciálom. Je na čom, aby sa teraz ukázal v Eredivisie. Dôležité je, aby sa rýchlo zžil s tímom a zabojoval o miesto v základnej jedenástke. Sme radi, že po dlhých rokovaniach sme s Leom a Feyenoordom dospeli k dohode," uviedol Maas pre klubový web.



Sauer mal na stole ponuky z viacerých klubov, napokon sa však rozhodol pre Bredu. "Plán vedenia NAC bol pre mňa rozhodujúci faktor. Teším sa, že budem môcť hrať na vypredanom štadióne Rat Verlegh. Dúfam, že mojou hrou pobavím divákov," povedal talentovaný Sauer, ktorý v roku 2023 štartoval na MS do 20 rokov v Argentíne.