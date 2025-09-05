< sekcia Šport
Sauer si bude Nemecko pamätať navždy, Kimmichovi chýbala odvaha
Iba 19-ročný hráč Feyenoordu Rotterdam dostal od trénera Francesca Calzonu popri absencii viacerých kľúčových hráčov prvýkrát šancu v základnej zostave, ktorú chytil pevne do rúk.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - V prvom polčase štvrtkového duelu kvalifikácie MS 2026 robil najväčší prievan v nemeckej defenzíve domáci krídelník Leo Sauer. Iba 19-ročný hráč Feyenoordu Rotterdam dostal od trénera Francesca Calzonu popri absencii viacerých kľúčových hráčov prvýkrát šancu v základnej zostave, ktorú chytil pevne do rúk. Ukázal sebavedomie, rýchle myslenie i nohy, predviedol viaceré geniálne ťahy.
Vďaka nim sa dostal do troch šancí a hoci ani jednu nepremenil, odvážnym výkonom prispel k víťaznému vstupu do kvalifikácie a k vôbec prvému slovenskému triumfu nad Nemeckom v ostrom zápase. „Som neskutočne rád, že v mojej premiére v základnej zostave sme dokázali zdolať Nemecko. Určite na to budem spomínať do konca života, keďže tu boli aj moji rodičia. Pocity sú skvelé, celý štadión nás povzbudzoval, ľudia nám pomohli. Veľmi dobre sme pressovali, držali sme Nemcov ďaleko od našej brány. Nechali sme všetko na ihrisku, bol to tímový výkon,“ uviedol Sauer, ktorý nemal z nemeckých hviezd roztrasené kolená. Po vystriedaní mu diváci pripravili zaslúžený potlesk v stoji. „Boli to najväčšie mená, proti ktorým som v kariére hral. Ale my sme ukázali, že aj proti Nemecku s nami treba počítať.“
Sauerove nevyužité šance napokon Slovákov nemuseli mrzieť, gólovo sa presadili Dávid Hancko a David Strelec. Druhý menovaný hráč sa so štadiónom Slovana Bratislava rozlúčil parádnym presným zásahom, keď obaľovačkou nedal šancu nemeckému brankárovi Oliverovi Baumannovi. „Myslím, že zápas vyšiel nielen mne, ale celému mužstvu. Bol to fyzicky náročný duel, ale všetci sme boli dobre pripravení a vyrovnali sme sa im. Naštudovali sme si ich a vedeli sme, že vzadu majú slabiny. Tie sme aj využili.“
Strelcovej gólovej paráde predchádzal vyhratý hlavičkový súboj Norberta Gyömbéra, ktorý nastúpil na jubilejný 50. zápas za národný tím. „Vedel som, že on tieto súboje vie vyhrať. Prvým dotykom bruchom som si loptu posunul, videl som priestor na zadnej tyči, tak som ju obalil,“ opísal svoj ôsmy gól v najcennejšom drese Strelec, ktorý sa ním symbolicky rozlúčil s Tehelným poľom. Po reprezentačnej prestávke si totiž bývalý hráč Slovana Bratislava bude obliekať dres anglického druholigistu FC Middlesbrough. Predgólové vyškolenie Antonia Rüdigera, hráča Realu Madrid a držiteľa viacerých cenných trofejí vrátane Ligy majstrov, ho príliš nevzrušilo. „Ja nejako neriešim, či hrám proti majstrovi sveta alebo víťazovi Ligy majstrov. Je to súboj jeden na jeden a keď som otočený na obrancu, som ako útočník vo výhode. Tú som teraz využil.“
Nemci odchádzali z Bratislavy so zvesenými hlavami. Ich kvalifikačný plán vyhrať všetkých šesť zápasov sa už na prvej prekážke zrútil. Bola to už tretia prehra „Nationalelf“ za sebou, keď im v júni nevyšiel finálový turnaj Ligy národov. „Neboli sme odvážni. Do zápasu sme vstúpili zle, chýbali nám všetky atribúty, ktoré nás zdobili v minulosti. Bola to otázka prístupu, ktorý z našej strany nebol dobrý. O tri dni máme šancu podať lepší výkon. Ak budeme hrať tak, ako na Slovensku, nekvalifikujeme sa na majstrovstvá sveta. Veríme v našu kvalitu, ale musíme ju priniesť na ihrisko. Každý musí vedieť, o čo sa hrá,“ nešetril kritikou kapitán Joshua Kimmich.
Podľa brankára Olivera Baumanna hrali Slováci viac oduševnene a výsledok 2:0 považoval za férový. „Chýbala nám emócia. Súper získaval odrazené lopty a my sme v obrane neboli dostatočne kompaktní. Vieme, že budeme čeliť kritike. Po každej búrke však vyjde slnko a my vieme, že šanca na reparát príde už v nedeľu. Máme futbalovú kvalitu, aby sme predviedli diametrálne odlišný výkon ako v Bratislave.“ Nemci nastúpia v závere týždňa v Kolíne nad Rýnom proti Severnému Írsku, Slováci cestujú do Luxemburska. Na MS v USA, Kanade a Mexiku postúpia priamo víťazi dvanástich kvalifikačných skupín. Tímy z druhých miest zabojujú o účasť na finálovom turnaji v baráži.
