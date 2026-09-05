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Sauer si otvoril strelecký účet v Kaiserslauterne, pomohol k výhre 3:0
Sauer v 43. minúte otvoril skóre, keď zblízka v sklze usmernil loptu do brány.
Autor TASR
Kaiserslautern 5. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Mario Sauer strelil svoj prvý gól na hosťovaní v Kaiserslauterne. V sobotňajšom stretnutí 4. kola nemeckej 2. Bundesligy pomohol domácim k víťazstvu 3:0 nad Darmstadtom. Po príchode z francúzskeho Toulouse to bolo pre 22-ročného stredopoliara druhé vystúpenie v drese Kaiserslauternu, pričom premiérovo nastúpil v základnej zostave. Sauer v 43. minúte otvoril skóre, keď zblízka v sklze usmernil loptu do brány.