< sekcia Šport
Sauer si z debaklu vezme ponaučenie: „Teší aspoň baráž“
Slováci mali 28-percentné držanie lopty, súper ich prestrieľal v pomere 22:6 a na veľké šance vyhrali domáci 7:1. Gólový index bol 3,96:0,39, o triumfátorovi bolo rozhodnuté už do polčasu.
Autor TASR
Lipsko 18. novembra (TASR) - Najťažší zápas v kariére, z ktorého si vezme ponaučenie. Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Leo Sauer takto vnímal pondelkový debakel 0:6, ktorý utŕžilo mužstvo Francesca Calzonu na pôde Nemecka v Lipsku v derniére kvalifikácie MS 2026. Devätnásťročný legionár Feyenoordu Rotterdam dostal v základnej zostave prednosť pred Lukášom Haraslínom, nedokázal sa však presadiť a zapadol do sivého herného podpriemeru celého tímu.
Slováci mali 28-percentné držanie lopty, súper ich prestrieľal v pomere 22:6 a na veľké šance vyhrali domáci 7:1. Gólový index bol 3,96:0,39, o triumfátorovi bolo rozhodnuté už do polčasu. „Ťažko sa tento zápas hodnotí, Nemci boli o level vyššie. My sa musíme z tohto zápasu poučiť. Snažili sme sa zo všetkých síl, ale nemali sme na nich. Príčiny prehry sú, že sme nepodržali dlhšie lopty a oni vedeli vyjsť aj z ťažkých pozícií. Nevyhrávali sme súboje a keď aj nejaký náhodou áno, vzápätí prišla ľahká strata. Veľakrát sme sa ocitli v situácii jeden na troch, čo bolo nesmierne náročné. Bol to jeden z najnepríjemnejších a najťažších zápasov v kariére. Je to zlý pocit prehrávať po polčase s tímom ako je Nemecko 0:4, keď viete, že so zápasom už nemôžete nič spraviť,“ zhodnotil Sauer duel s 10. tímom rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Kým pred vyše dvoma mesiacmi robil mladík v drese s dvojkrížom obrancom Nemecka poriadne vetry, teraz sa k ofenzívnym manévrom takmer vôbec nedostal. Triumf 2:0 z Bratislavy nedokázali Slováci zopakovať, v útoku boli neškodní s výnimkou dvoch pološancí Dávida Ďuriša za stavu 1:0. Naopak, viackrát ich podržal Martin Dúbravka, ktorý tak zabránil ešte vyššej prehre. „Vtedy sme hrali doma, diváci nás hnali dopredu. Nemci však urobili veľké zmeny v zostave a rozostavení. Ukázali, že sú špičkové mužstvo. Keby sme chceli pomýšľať na lepší výsledok, museli by sme urobiť omnoho viac dobrých vecí a navyše mať aj šťastie,“ dodal Sauer.
V mladom veku je pre neho každý zápas dobrá škola, o dueli v Nemecku to platí dupľom. „Každým zápasom sa ako futbalista posúvam, napriek nepríjemnej prehre mi aj tento dal veľa. Určite si z neho zoberiem ponaučenie a pôjdem ďalej. Nikto z nás nechcel prehrať 0:6, ale treba si priznať, že sme čelili obrovskej kvalite a jednej z najúspešnejších futbalových krajín sveta,“ doplnil Sauer. Napriek prehre Slováci splnili cieľ, ktorý si stanovili po žrebe kvalifikácie. V nej sa konfrontovali okrem Nemecka so Severným Írskom a Luxemburskom, ktoré predbehli a vybojovali si účasť v baráži. O druhú účasť na MS po Juhoafrickej republike 2010 budú bojovať v marci. „Víťazstvo nad Severným Írskom nás veľmi potešilo, aj keď samozrejme, že teraz po vysokej prehre s Nemeckom nemáme dobrú náladu. Chceli sme ísť na MS priamo, bol to náš sen. Po troch-štyroch góloch to však už nešlo,“ uzavrel Sauer.
/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/
Slováci mali 28-percentné držanie lopty, súper ich prestrieľal v pomere 22:6 a na veľké šance vyhrali domáci 7:1. Gólový index bol 3,96:0,39, o triumfátorovi bolo rozhodnuté už do polčasu. „Ťažko sa tento zápas hodnotí, Nemci boli o level vyššie. My sa musíme z tohto zápasu poučiť. Snažili sme sa zo všetkých síl, ale nemali sme na nich. Príčiny prehry sú, že sme nepodržali dlhšie lopty a oni vedeli vyjsť aj z ťažkých pozícií. Nevyhrávali sme súboje a keď aj nejaký náhodou áno, vzápätí prišla ľahká strata. Veľakrát sme sa ocitli v situácii jeden na troch, čo bolo nesmierne náročné. Bol to jeden z najnepríjemnejších a najťažších zápasov v kariére. Je to zlý pocit prehrávať po polčase s tímom ako je Nemecko 0:4, keď viete, že so zápasom už nemôžete nič spraviť,“ zhodnotil Sauer duel s 10. tímom rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Kým pred vyše dvoma mesiacmi robil mladík v drese s dvojkrížom obrancom Nemecka poriadne vetry, teraz sa k ofenzívnym manévrom takmer vôbec nedostal. Triumf 2:0 z Bratislavy nedokázali Slováci zopakovať, v útoku boli neškodní s výnimkou dvoch pološancí Dávida Ďuriša za stavu 1:0. Naopak, viackrát ich podržal Martin Dúbravka, ktorý tak zabránil ešte vyššej prehre. „Vtedy sme hrali doma, diváci nás hnali dopredu. Nemci však urobili veľké zmeny v zostave a rozostavení. Ukázali, že sú špičkové mužstvo. Keby sme chceli pomýšľať na lepší výsledok, museli by sme urobiť omnoho viac dobrých vecí a navyše mať aj šťastie,“ dodal Sauer.
V mladom veku je pre neho každý zápas dobrá škola, o dueli v Nemecku to platí dupľom. „Každým zápasom sa ako futbalista posúvam, napriek nepríjemnej prehre mi aj tento dal veľa. Určite si z neho zoberiem ponaučenie a pôjdem ďalej. Nikto z nás nechcel prehrať 0:6, ale treba si priznať, že sme čelili obrovskej kvalite a jednej z najúspešnejších futbalových krajín sveta,“ doplnil Sauer. Napriek prehre Slováci splnili cieľ, ktorý si stanovili po žrebe kvalifikácie. V nej sa konfrontovali okrem Nemecka so Severným Írskom a Luxemburskom, ktoré predbehli a vybojovali si účasť v baráži. O druhú účasť na MS po Juhoafrickej republike 2010 budú bojovať v marci. „Víťazstvo nad Severným Írskom nás veľmi potešilo, aj keď samozrejme, že teraz po vysokej prehre s Nemeckom nemáme dobrú náladu. Chceli sme ísť na MS priamo, bol to náš sen. Po troch-štyroch góloch to však už nešlo,“ uzavrel Sauer.
/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/