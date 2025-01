Sauer strelil štvrtý gól v Eredivisie: Nechcel som zaváhať

Amsterdam 26. januára (TASR) - Slovenský futbalista Leo Sauer z NAC Breda strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne holandskej Eredivisie. Devätnásťročný krídelník otvoril skóre sobotného zápasu proti PSV Eindhoven, no jeho tím napokon na pôde favorita prehral 2:3.



K Sauerovi sa v 26. minúte minúte dostala odrazená lopta a brankára Waltera Beniteza prekonal strelou k ľavej žrdi. "Nechcel som zaváhať a jednoducho vystreliť," opísal svoj zásah pre klubový web. Domáci otočili už v prvom polčase zásluhou Guusa Tila a do dvojgólového vedenia ich poslal Ricardo Pepi v nadstavenom čase druhého polčasu. V závere ešte skorigoval Sauerov spoluhráč Kacper Kostorz.



Slovenského reprezentanta mrzel neuznaný gól Sydneyho van Hooijdonka z úvodu stretnutia. Hlavný arbiter totiž odpískal útočný faul, ktorého sa dopustil práve mladý krídelník. "Možno som sa súpera veľmi zľahka dotkol, ale, samozrejme, nie úmyselne. K takýmto situáciám dochádza vo futbale často. Mohlo to dopadnúť v náš prospech a nemyslel som si, že táto kolízia zohrá takú rolu. Je to veľmi nešťastné," konštatoval Sauer.



Na výkon svojich spoluhráčov, ktorí potrápili lídra súťaže, bol však hrdý. "V porovnaní s domácim zápasom proti PSV sme dokázali klásť väčší odpor. Prišli sme sem s iným plánom a dúfali sme, že tým PSV ublížime. Niekedy sa nám to naozaj darilo. Hrali sme s istou brutalitou a agresivitou," dodal Sauer. Jeho tímu patrí v tabuľke deviata priečka s 25 bodmi, vedúci PSV ich má na konte 49.