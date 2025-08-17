Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
< sekcia Šport

Sauer zažil úspešný debut v Ligue 1, jeho Toulouse vyhralo v Nice 1:0

.
Na archívnej snímke hore futbalista Mário Sauer (Slovensko). Foto: TASR - Lukáš Grinaj

O cennom víťazstve Toulouse na pôde štvrtého tímu uplynulej sezóny rozhodol v 89. minúte obranca Djibril Sidibe.

Autor TASR
Nice 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Mário Sauer má za sebou úspešný súťažný debut v drese FC Toulouse. V prvom kole francúzskej Ligue 1 vyhral jeho tím na ihrisku OGC Nice 1:0. Sauer nastúpil v základnej zostave a odohral 68 minút.

O cennom víťazstve Toulouse na pôde štvrtého tímu uplynulej sezóny rozhodol v 89. minúte obranca Djibril Sidibe. Sauer už vtedy na ihrisku nebol, tri minúty pred odchodom z trávnika inkasoval žltú kartu za držanie. Podľa portálu flashscore.sk mal celkovo 31 dotykov s loptou a 95-percentú úspešnosť prihrávok. Dvadsaťjedenročný mládežnícky reprezentant prestúpil do Toulouse v lete z MŠK Žilina.



Ligue 1 - 1. kolo:

OGC Nice – FC Toulouse FC 0:1 (0:0)

Gól: 89. Sidibe

/M. Sauer (Toulouse) do 68. min + ŽK/
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

Slovenské reakcie na výsledky rokovaní Putina s Trumpom