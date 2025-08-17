< sekcia Šport
Sauer zažil úspešný debut v Ligue 1, jeho Toulouse vyhralo v Nice 1:0
O cennom víťazstve Toulouse na pôde štvrtého tímu uplynulej sezóny rozhodol v 89. minúte obranca Djibril Sidibe.
Autor TASR
Nice 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Mário Sauer má za sebou úspešný súťažný debut v drese FC Toulouse. V prvom kole francúzskej Ligue 1 vyhral jeho tím na ihrisku OGC Nice 1:0. Sauer nastúpil v základnej zostave a odohral 68 minút.
O cennom víťazstve Toulouse na pôde štvrtého tímu uplynulej sezóny rozhodol v 89. minúte obranca Djibril Sidibe. Sauer už vtedy na ihrisku nebol, tri minúty pred odchodom z trávnika inkasoval žltú kartu za držanie. Podľa portálu flashscore.sk mal celkovo 31 dotykov s loptou a 95-percentú úspešnosť prihrávok. Dvadsaťjedenročný mládežnícky reprezentant prestúpil do Toulouse v lete z MŠK Žilina.
Ligue 1 - 1. kolo:
OGC Nice – FC Toulouse FC 0:1 (0:0)
Gól: 89. Sidibe
/M. Sauer (Toulouse) do 68. min + ŽK/
