Sauerov Feyenoord nastúpi proti Škriniarovmu Fenerbahce

prvé zápasy 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026:



utorok 5. augusta



19.00 Malmö FF - FC Kodaň



20.00 FK Škendija 79 - Karabach Agdam



20.00 Dynamo Kyjev - Pafos FC



20.45 Glasgow Rangers - Viktoria Plzeň



streda 6. augusta



17.00 Kajrat Almaty - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



19.00 Red Bull Salzburg - Club Bruggy



19.30 Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť



20.30 Lech Poznaň - CZ Belehrad



21.00 Feyenoord Rotterdam - Fenerbahce Istanbul



21.00 OGC Nice - Benfica Lisabon



Bratislava 4. augusta (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam so slovenským reprezentantom Leom Sauerom chcú v Lige majstrov nadviazať na úspešné účinkovanie z minulej sezóny, keď postúpili do osemfinále. Do súťaže vstúpia v stredu 5. augusta o 21.00 h úvodným duelom 3. predkola proti Fenerbahce Istanbul s obrancom Milanom Škriniarom. Slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava sa od 17.00 h predstaví na pôde kazašského Kajrat Almaty.Z utorňajšej štvorzápasovej porcie bude pútať pozornosť súboj medzi Glasgowom Rangers a Viktoriou Plzeň vo svojom strede so slovenským brankárom Mariánom Tvrdoňom. Český zástupca v 2. predkole vyradil Servette Ženeva so Samuelom Mrázom vďaka triumfu 3:1 vo Švajčiarsku, v glasgowskom Ibrox Parku si chce vytvoriť dobrú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou.už bude v Škótsku chýbať stredopoliar Pavel Šulc, ktorý v lete zmení dres a zamieri do zahraničia.Feyenoord sa naladil na Fenerbahce hladkým víťazstvom 4:0 nad bundesligovým Wolfsburgom. Sauer, ktorý sa vrátil do Rotterdamu po ročnom hosťovaní v Brede, nastúpil v základnej jedenástke.uviedol tréner holandského tímu Robin van Persie, ktorý už nebude môcť počítať s kapitánom Dávidom Hanckom. Slovenský zadák prestúpil do Atletica Madrid.Škriniar bol v minulej sezóne vo Fenerbahce na hosťovaní z Paríža Saint-Germain. Za turecký tím doposiaľ odohral 24 zápasov, v ktorých strelil tri góly a pridal dve asistencie. Minulý týždeň podpísal s Fenerbahce štvorročný kontrakt.zdôraznil po podpise zmluvy.Šlágrom stredajšieho programu bude zápas medzi OGC Nice a Benficou Lisabon, ktorá bola v uplynulých rokoch pravidelným účastníkom vyraďovacej fázy najprestížnejšej európskej súťaže. Red Bull Salzburg privíta Club Bruggy, Lech Poznaň hostí Crvenu Zvezdu Belehrad a Ludogorec Razgrad nastúpi proti Ferencvárosu Budapešť. Odvetné duely 3. predkola Ligy majstrov sú na programe 12. a 13. augusta.