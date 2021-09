Saul Niguez zamieril z Atletica na hosťovanie do Chelsea

Londýn 1. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea získal na hosťovanie do konca sezóny Saula Nigueza z Atletica Madrid. Dohoda obsahuje aj opciu na trvalý prestup stredopoliara.



Dvadsaťšesťročný Niguez pôsobil v Atleticu od roku 2012. Odohral za neho 447 duelov a strelil 53 gólov. "Je to skúsený a úspešný hráč. Veľmi sa nám zíde pri všetkých výzvach, ktoré nás čakajú na všetkých frontoch v prebiehajúcej sezóne," zverejnil londýnsky klub podľa AP slovami športovej riaditeľky Mariny Granovskej.



Atletico pôvodne rokovalo o predaji Nigueza do FC Barcelona, mal byť protihodnotou pri kúpe Antoinea Griezmanna. Francúz sa však do tímu "roji-blancos" vrátil napokon iba na hosťovanie, a tak si španielsky majster našiel iného kupca.