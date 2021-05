Saunders podstúpil operáciu zlomenín po súboji s Alvarezom

Dallas 11. mája (TASR) - Britský profesionálny boxer Billy Joe Saunders má za sebou úspešnú operáciu po prehre s Mexičanom Saulom Alvarezom. V súboji utrpel zlomeninu očnice a lícnej kosti na troch miestach. Po ôsmom kole hodil jeho roh uterák do ringu a Saunders prišiel o opasok organizácie WBO v superstrednej hmotnostnej kategórii.



"Operácia sa podarila. V niektorých zápasoch zvíťazíte, v iných prehráte. Nemyslím si, že som bol mimo mojej ligy, ale trafil ma dobrou ranou," citoval 31-ročného Brita portál BBC. Mexičan mu zranenia spôsobil zdvihákom v ôsmom kole. "Na pravé oko už nevidel. Nereagoval, takže som to musel ukončiť. Nepovedal mi, že stačí, znášal to statočne, ale mal bolesti," povedal tréner Mark Tibbs.



Alvarez okrem zisku titulu WBO obhájil opasky verzií WBA a WBC.