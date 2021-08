Saundersová na pódiu prekrížila ruky, hrozí jej trest

Tokio 2. augusta (TASR) - Strieborná olympijská medailistka vo vrhu guľou Raven Saundersová z USA absolvovala medailovú ceremóniu v Tokiu so zdvihnutými rukami v tvare písmena x. Môže tak čeliť vyšetrovaniu zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV), za porušenie pravidla 50 o zákaze protestovania na pódiu.



Saundersová nepotvrdila, že z jej strany išlo o protest voči konkrétnej organizácii, či deklaráciu politického presvedčenia. "Bolo to gesto solidarity voči utláčaným. Chcela by som, aby reprezentovalo všetkých ľudí na svete, ktorí bojujú a nemajú možnosť hovoriť za seba," povedala Saundersová podľa agentúry AFP.



MOV čelil pred olympijskými hrami silnému tlaku zo strany aktivistických organizácií najmä z USA, aby zrušil pravidlo 50 a umožnil športovcom deklarovať ich politické názory. Aj na základe prieskumu medzi športovcami to však odmietol urobiť. Vydal však vyhlásenie, že prípadné porušenia tohto pravidla bude posudzovať individuálne.