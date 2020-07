Saundersovi zrušili suspendáciu, musí však zaplatiť pokutu

Londýn 23. júla (TASR) - Britskému profesionálnemu boxerovi Billymu Joe Saundersovi zrušili suspendáciu, ktorú dostal za video propagujúce domáce násilie. Musí však zaplatiť pokutu 15.000 libier (približne 16.500 eur), peniaze poputujú na charitu, informovala agentúra AP.



Saunders dočasne prišiel o licenciu po tom, ako zverejnil video, v ktorom radil mužom, ako udrieť svoje partnerky v prípade búrlivejšej výmeny názorov počas koronakrízy. Na záberoch predviedol na boxovacom vreci rany, akým spôsobom trafiť bradu a potom "to dokončiť." Video vyvolalo ostrý odpor na sociálnych sieťach, Saunders sa zaň neskôr ospravedlnil. "Nikdy by som nepodporoval ľudí k domácemu násiliu. Pokiaľ by som videl muža, že sa dotkol ženy, sám by som ho rozobral na súčiastky. Ospravedlňujem sa, ak som urazil nejakú ženu," napísal 30-ročný Brit na twitteri. Na zázname však vysvetľoval, ako reagovať, keď "vám vaša stará nadáva a vmetá vám jed do tváre."



Šampión organizácie WBO v superstrednej hmotnostnej kategórii má na krku viacero škandálov. Týždeň pred zverejnením spomínaného videa spôsobil, že jeho trénera Bena Davisona a držiteľa titulov WBA a IBF v ľahkej welterovej váhe Josha Taylora vyviedli z lietadla. Do leteckej spoločnosti Delta Airlines zavolal, že dvojica môže byť nakazená novým koronavírusom. Zavaril si aj v roku 2018, keď spoločne s kamarátom zastavil auto pri žene a ponúkol jej drogy v hodnote 150 libier, ak splní jeho sexuálne prianie. Potom ju vyzval, aby náhodného okoloidúceho obvinila z pedofílie a aby ho udrela. Saunders s kamarátom po incidente za búrlivého smiechu odišli preč. Neskôr sa na twitteri ospravedlnil a prípadom sa zaoberali Britský boxerský kontrolný výbor (BBBofC) aj polícia.