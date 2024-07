Savič po deviatich rokoch opustil Atletico, upísal sa Trabzonsporu

Istanbul 26. júla (TASR) - Čiernohorský futbalový reprezentant Stefan Savič odchádza po deviatich rokoch z Atletica Madrid. Kroky 33-ročného stopéra smerujú do Trabzonsporu, ktorý je súperom MFK Ružomberok v 2. predkole Európskej ligy. S tureckým klubom sa Savič podľa AFP dohodol na trojročnej zmluve.



Savič odohral za Atletico do roku 2015 celkovo takmer 300 zápasov. V roku 2021 získal s tímom španielsky titul, tri roky predtým prispel k triumfu v Európskej lige a Superpohári UEFA. "Prišiel, bojoval a získal si naše srdcia. Stefan Savič. Jeden z nás," napísalo Atletico na rozlúčku so Savičom na sociálnej sieti X.