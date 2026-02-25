< sekcia Šport
Savvidis odchádza zo Slovana, mal by posilniť Wislu Plock
Tridsaťročný defenzívny stredopoliar prestúpil do Slovana v lete 2023 z Trnavy.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Grécky futbalista Kyriakos Savvidis odchádza zo Slovana Bratislava šesť mesiacov pred vypršaním kontraktu. Jeho odchod oznámil sériový slovenský majster na svojej oficiálnej webstránke.
Tridsaťročný defenzívny stredopoliar prestúpil do Slovana v lete 2023 z Trnavy. V belasom drese si pripísal 111 štartov a získal dva majstrovské tituly. V prebiehajúcom ročníku nastúpil v 14 dueloch Niké ligy, všetky odohral ešte v rámci jesennej časti. „Kyriakos Savvidis odviedol pre Slovan dobré služby a prispel k našim úspechom na domácej aj medzinárodnej scéne. Vzhľadom na konkurenciu na jeho poste a naše plány pri stavbe kádra na ďalšiu sezónu sme sa spoločne zhodli, že sa naše cesty rozídu už teraz v zime,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.
Savvidis by mal posilniť poľský klub Wisla Plock. Podľa poľského športového portálu Meczyky delí Savvidisa od podpisu zmluvy so šiestym tímom poľskej Ekstraklasy iba lekárska prehliadka.
