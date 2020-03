SAZ potvrdil zrušenie Dudinskej päťdesiatky aj halových MSR

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenský atletický zväz (SAZ) vzhľadom na nariadenie 14-dňového zákazu organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus, ktoré oznámil dosluhujúci premiér SR Peter Pellegrini, zrušil aj 39. ročník medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka. Ide o podujatie so štatútom podujatia Európskej atletiky (EA).



V Dudinciach mali chodci v sobotu 21. marca bojovať nielen o medaily v rámci slovenského šampionátu na 50 km (národné majstrovstvá malo mať u nás viacero krajín), ale aj o limity na OH v Tokiu a body do svetového rebríčka, ktorý má tiež vplyv na možnosť získať olympijskú miestenku.



"Mrzí nás to, ale rozhodnutiu krízového štábu sa musíme podriadiť. Teraz hľadáme pre našich päťdesiatkarov Mateja Tótha a Michala Morvaya možnosť, kde sa pokúsiť o splnenie tokijského limitu," informoval šéftréner SAZ Martin Pupiš.



Vedenie SAZ na čele s prezidentom Petrom Korčokom v dôsledku opatrení krízového štábu rozhodlo aj o zrušení halových majstrovstiev Slovenska vo viacbojoch v bratislavskom Eláne (14. a 15. marca) a takisto by sa nemalo uskutočniť ani 2. kolo Bežeckého pohára SAZ 2020, 15. ročník Laboreckej desiatky v sobotu 14. marca v Strážskom.



Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku vzrástol v pondelok z piatich na sedem, šéf dosluhujúceho kabinetu na tlačovej konferencii po štábe potvrdil dva nové prípady z Košíc a Martina. Slovenské úrady evidujú aj štvorčlennú slovenskú rodinu v karanténe v rakúskej prihraničnej obci Kittsee.