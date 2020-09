SBL o zákaze podujatí: Spamätať sa z toho bude nemožné

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenská basketbalová liga (SBL) považuje nové opatrenia Ústredného krízového štábu SR za likvidačné a vyzvala kompetentných, aby nenechali padnúť šport na kolená.



Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Po svojom pondelkovom zasadnutí o tom informoval ústredný krízový štáb, návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu. Zákaz platí od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. Zasiahnutá športová obec by mala dostať finančné kompenzácie.



Stanovisko SBL k rozhodnutiu Ústredného krízového štábu:



"Prijaté opatrenia ústredného krízového štábu SR, ktoré vstúpia do platnosti 1. októbra, znamenajú nielen koniec basketbalu na Slovensku, ale aj samotného športu.



To, že šport je na vedľajšej koľaji vládnych garnitúr, je dlhodobým javom. V tejto náročnej situácii sme ako-tak dokázali prežiť prvú vlnu pandémie koronavírusu, aj keď to na basketbale zanechalo výrazné a už nezmazateľné stopy.



Zákaz konania športových podujatí je však takou tvrdou ranou pre basketbal a ostatné športy, že spamätať sa z toho bude nemožné. Kluby investovali tisíce, státisíce do toho, aby sa vôbec podarilo rozbehnúť sezónu 2020/2021 v krízovom režime. Napokon sa podarilo odohrať len jedno kolo, keď prišla razantná stopka.



Je fakt, že športové podujatia nie sú tak rizikové podujatia, ako napríklad svadby, koncerty atď. V okolitých krajinách, kde je pandemická situácia častokrát oveľa horšia, sa v rôznych režimoch profesionálne súťaže hrajú aj naďalej. My hrať určite chceme, ale potrebujeme konečne pomocnú ruku a nie sústavné odmietanie. Žiadame urýchlené riešenie kompenzácií pre športy, pretože inak bude profesionálny šport na Slovensku len niečím, na čo sa bude spomínať. Nenechajte basketbal a ostatných padnúť na kolená!



Zástupcovia a vedenie Slovenskej basketbalovej ligy."