SBA skontumovala zápas 5. kola Lučenec – Nitra
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v utorok rozhodla o osude zrušeného zápasu 5. kola TIPOS SBL BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings. Stretnutie skontumovala v prospech Lučenca, bez priznania bodu Nitre. Hostia na duel nevycestovali pre zlú zdravotnú situáciu v tíme. SBA o tom informovala na svojej webstránke sbl.slovakbasket.sk.