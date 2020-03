SBA v piatok predčasne ukončila extraligu žien

Bratislava 13. marca (TASR) - Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) v piatok rozhodla o predčasnom ukončení najvyššej súťaži žien vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu SR o zákaze usporiadania všetkých športových podujatí v krajine.



Vedenie SBA sa tak rozhodlo deň po ukončení mužskej najvyššej súťaže predčasne zavŕšiť aj tú ženskú. Hracia komisia schválila poradie v tabuľke po neúplnom 19. kole, no majstra pre túto sezónu nevyhlási. Na čele bol Ružomberok bez straty bodu, druhé boli Piešťanské Čajky, tretie Young Angels Košice a na ďalších priečkach nasledovali Šamorín, Banská Bystrica a Dubček Bratislava. Každé družstvo bude mať právo štartovať v súťaži extraliga ženy aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.



"Ústredný krízový štáb SR v pondelok dňa 9. marca 2020 vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2). Ústredný krízový štáb SR vo štvrtok 12. marca vydal nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v SR na obdobie od 16. marca do 30. marca. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu SBA spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla o zrušení Extraligy žien," píše sa v rozhodnutí asociácie. Proti nemu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa zverejnenia.