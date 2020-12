SBL: All Star Game túto sezónu nebude

Levice 4. decembra (TASR) - Jeden z tradičných vrcholov Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) sa túto sezónu neuskutoční. All Star Game bude mať vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírus ročnú prestávku.



Stretnutie najväčších hviezd SBL sa pred rokom obnovilo v Leviciach, v tomto meste sa 13. februára 2021 mala uskutočniť aj ďalšia edícia. Vzhľadom na to, že súčasné opatrenia neumožňujú účasť divákov na zápasoch, prišlo k racionálnemu rozhodnutiu. "Na základe súčasnej situácie a obmedzení súvisiacich s koronavírusom nemá význam v tejto sezóne organizovať All Star Game. Čakali sme do poslednej chvíle, dva mesiace pred dohodnutým termínom sme boli nútení urobiť finálne rozhodnutie. Žiaľ, pokiaľ diváci nemajú umožnený prístup do haly, tak robiť akcie tohto typu nemá význam. Určite sme zvažovali aj vysielanie cez internet, ale bolo už odložených mnoho zápasov a každý jeden voľný termín bude nápomocný k odohratiu zápasov. Ťažko predpovedať, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Určite sme sklamaní, avšak na druhej strane nám to dáva možnosť sa lepšie pripraviť o rok. Chceli by sme potvrdiť náš záujem a víziu, ktorou je organizácia ďalšieho ročníka All Star, respektíve All Star s medzinárodnou konfrontáciou," povedal pre portál basketliga.sk jeden z organizátorov podujatia Michal Červenák.



Fanúšikovia SBL si musia o rok dlhšie počkať na konfrontáciu slovenských basketbalistov so zvyškom sveta. "All Star zápas berieme ako taký bonus, kde sa ukážu najlepší hráči ligy, a divákov sme touto cestou chceli opäť potešiť. Treba však zobrať do úvahy súčasnú situáciu, snažíme sa chrániť hráčov a ich zdravie. Radi by sme bez ďalšieho vážnejšieho narušenia chceli doviesť súťaž do play off. Z tohto dôvodu sa túto sezónu All Star zápas neuskutoční. Myslím si, že každý, kto vníma aktuálnu situáciu, tak pochopí, prečo k tomuto došlo. Mrzí nás to, ale na takýchto podujatiach je kľúčový bezprostredný kontakt s divákmi, čo momentálne nie je možné. Verím, že organizátori pripravia o rok ešte lepší All Star zápas," dodal riaditeľ SBL Peter Mičuda.