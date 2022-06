SBL: Bojanovský hráčom Levic aj v nasledujúcich dvoch rokoch

Levice 7. júna (TASR) – Úradujúci šampión Niké Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice predĺžili s 29-ročným pivotom Borisom Bojanovským kontrakt na ďalšie dva roky. Reprezentant Slovenska je súčasťou klubu od roku 2017, za ten čas stihol získať dve ligové tituly (2018, 2022), Slovenský pohár (2019), Alpsko-jadranský pohár (2022), 3. miesto v Niké SBL (2019) a zahrať si finále Alpsko-jadranského pohára (2018) .



„Po rozmyslení s najbližšími som zhodnotil, že v tomto bode mojej kariéry sa neoplatí čakať na nejaké priemerné ponuky zo zahraničia a tam sa snažiť ďalej posunúť. V Leviciach som sa za tie roky už s rodinkou usadil, mám tu dobré vzťahy s ľuďmi okolo basketbalu a som rád, že mi dali možnosť zostať. Dúfam, že budeme pokračovať v tom, ako to tu posledné roky robíme a spravíme aj nejaké ďalšie dobré výsledky,“ cituje Bojanovského oficiálna klubová webstránka.



Bojanovský odohral v predchádzajúcom ročníku celkovo 48 zápasov, priemerne v nich dosahoval 9,3 bodu, 7,2 doskoku, 1,5 asistencie a 1 blok. Okrem ligového titulu ho ocenili za najužitočnejšieho hráča play off a zaradili ho do All Star tímu. „Som nesmierne rád, že Boris zostáva v tíme. Vieme, čo v ňom máme a je dôležité, že pilierom našej hry zostane aj v ďalších sezónach,“ uviedol na jeho adresu tréner Michal Madzin.