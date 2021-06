SBL: Inter získal na post rozohrávača reprezentanta Portorika

Bratislava 17. júna (TASR) – Účastník Niké Slovenskej basketbalovej ligy Inter Bratislava oznámil meno prvej posily pre sezónu 2021/2022. Na post rozohrávača angažoval 23-ročného reprezentanta Portorika Ivana Gandia-Rosu.



Nová posila „žlto-čiernych“ naposledy hrala v domácej najvyššej súťaži za Santeros de Aguada. Európske skúsenosti naberala v cyperskom AEL Limassol, v sezóne 2019/2020 za tento tím odohral 14 zápasov s priemerom 13,4 bodu, 5,6 doskoku, 5,1 asistencie a 1,5 zisku. Inter Bratislava bude druhou európskou zastávkou v jeho profesionálnej kariére.



„Postupne začíname skladať káder. S vedením sme sa zhodli, že základom kádra je rozohrávač. Dlho sme vyberali a veríme, že práve tento hráč nám prinesie kvalitu a organizáciu. Je to reprezentant Portorika v tých najlepších rokoch, ktorý sa chce naďalej zlepšovať. U nás dostane príležitosť ešte vyrásť a ja dúfam, že bude pre nás prínosom. Uvidíme, ako to napokon dopadne, no s vedením sme sa zhodli, že práve Ivan Gandia-Rosa nám typologicky vyhovuje. Teraz už budeme pokračovať v skladbe kádra podľa toho, akého máme rozohrávača,“ vyjadril sa tréner Interu Oleg Meleščenko pre oficiálnu klubovú webstránku.