SBL: Levice obhájili titul, v 7. zápase zdolali Komárno 78:61

finále play off Niké SBL - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



Patrioti Levice - BC Komárno 78:61 (42:30)



Levice: Kneževič 17, van Oostrum 13, Lapornik 8, McCallum 5, Bojanovský 3 (Kovac 11, Abrhám 9, Bachan 6, Kotásek 4, Solčánsky 2, Chaban 0)



Komárno: Gatling 17, Volárik 7, Stuckey 5, Gašič a Pipíška po 2 (Djordjevič 24, Markovič 4, Danielič, Dolník, Foltín a Gergely 0)



TH: 29/17 – 14/11, fauly: 20:24, trojky: 11:6. Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Ženiš, štvrtiny: 27:11, 15:19, 16:20, 20:11, 2300 divákov /vypredané/



/konečný stav série: 4:3, Patrioti Levice sa stali víťazmi Niké SBL 2022/2023/



Levice 29. mája (TASR) - Patrioti Levice obhájili titul v Niké Slovenskej basketbalovej lige. V rozhodujúcom siedmom dueli finále play off zvíťazili doma nad BC Komárno 78:61 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Patrioti sa stali po deviatich rokoch prvým tímom, ktorému sa podarilo obhájiť trofej, celkovo získali svoj štvrtý majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023).Levice si triumfom v Niké SBL vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Pre "žlto-zelených" je to tretie zlato za uplynulých päť sezón. Najužitočnejším hráčom play off sa stal rozohrávač Levíc Draško Kneževič.