SBL: Nováčika z Komárna povedie Bosniak Jovanovič

Komárno 28. júna (TASR) – Nováčika Niké Slovenskej basketbalovej ligy BC Komárno povedie z pozície hlavného trénera 37-ročný Bosniak Zlatko Jovanovič.



Bývalý reprezentant Bosny a Hercegoviny ukončil po sezóne 2019/2020 hráčsku kariéru, naposledy nastupoval v drese BC Prievidza. V predchádzajúcom ročníku pôsobil ako individuálny kouč v maďarskom klube Radobasket KSE.



"Znamená to pre mňa veľa, keď získate ako tréner robotu. Špeciálne, keď ste v podstate nováčik a mladý tréner. Pred rokom som skončil hráčsku kariéru a stal som sa koučom. Dostal som teraz obrovskú šancu v novom a veľkom projekte, ktorý odštartoval v Komárne. Ďakujem Bobanovi Tomičovi a vedeniu klubu za to, že mi dali šancu. Je to veľká vec, ale užívam si to, keďže basketbal robím celý svoj život. Od začiatku budeme veľa pracovať, budeme mať nové a mladé mužstvo, čiže je tam priestor na zlepšenie. Nebudem hovoriť, že budeme pracovať viac ako ostatní, ale maximálne, ako je to možné. Očakávam, že ako tréner vydám zo seba to najlepšie, čo sa len dá. Chcem pomôcť svojim hráčom k napredovaniu, to je hlavná vec, ktorú môžem sľúbiť. Budeme pracovať a vydávať zo seba maximum," citoval nového trénera Komárna portál basketliga.sk.