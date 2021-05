SBL: Patrioti dominantne odvrátili prvú šancu Rytierov na titul

Niké SBL - 3. zápas finále:



Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 102:56 (59:35)



Patrioti: Wade-Chatman 21, Bojanovský 20, Juríček 18, Krajčovič 17, Abrhám 3 (Černokojev 9, Danielič 6, Adámik a Chaban po 3, Volárik 2, Špaňo 0)

Rytieri: Ihring, Nikolič a Stevanovič po 11, Spencer 5, Baťka 2 (Čekovský 6, Antoni 4, Mrviš 3, Hasaj 2, Židzik 1, Krajňák 0)

TH: 23/20 - 17/14, fauly: 21 - 27, trojky: 14 - 4, rozhodovali: Zubák, Ženiš, Šarišský, štvrtiny: 36:19, 23:16, 17:10, 26:11, 250 divákov (vypredané). /stav série - 1:2/

Levice 22. mája (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice vybojovali prvé víťazstvo vo finálovej sérii Niké Slovenskej basketbalovej ligy. V treťom finálovom stretnutí odvrátili majstrovský mečbal Spišských Rytierov, na vlastnej palubovke ich zdolali 102:56 a znížili stav série na 1:2 na zápasy. Ďalší duel je na programe v stredu 25. mája o 18.00 h na Spiši.Tretí finálový duel medzi týmito dvoma tímami sa začal opäť vyrovnane, ale v oveľa ofenzívnejšom duchu. V prvej štvrtine to bol zo začiatku strelecký duel Bojanovského so Spencerom, postupom času sa začala prejavovať väčšia energia, chuť a nasadenie domáceho družstva. Trinásť bodov v rade ich dostalo do výraznejšieho trháku a keď sa k tomu pridala vysoká efektivita streľby, tak na tabuli svietil po úvodných 10 minútach stav 36:19. Do druhej časti prirodzene vstúpili hostia agresívnejšie a s výraznejším nasadením, ale vyvinutý tlak neprinášal želaný efekt. Patrioti kontrolovali dianie na ihrisku, už päť minút pred polčasovou prestávkou viedli 45:25. Ofenzívne produktívne trio Krajčovič, Juríček, Bojanovský robilo Spišiakom obrovské problémy, do šatní sa napokon šlo za stavu 56:39.Po prestávke skúšali hostia niečo urobiť so zápasom, ale domáci vždy vedeli pokryť ich aktivitu. Aj naďalej si držali viac ako 20-bodový náskok a pevným krokom kráčali za odvrátením prvého mečbalu ich súpera. Pred záverečnou časťou viedli najvyšším vedením v zápase - 76:45. Herná dominancia Patriotov nepoľavovala ani v štvrtej štvrtine, o víťazovi už bolo rozhodnuté. Hostia sa herne a mentálne rozsypali, čo bola voda na mlyn pre domáci celok. Priestor tak mohli dostať v záverečných minútach aj menej vyťažovaní hráči a na záver padla aj stovka.