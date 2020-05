SBL: Prvou posilou Spišiakov reprezentačný pivot Michal Čekovský

Spišská Nová Ves 27. mája (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získalo prvú posilu do novej sezóny. Spišiakov posilnil 25-ročný pivot a reprezentant Slovenska Michal Čekovský. Absolvent americkej univerzity Maryland podpísal ročný kontrakt.



V rámci Slovenskej basketbalovej ligy to bude jeho tretie pôsobisko, po Handlovej a Interi Bratislava. Na Pasienkoch hral v predchádzajúcom ročníku, pre zranenie však sezónu musel predčasne ukončiť. "Myšlienka môjho príchodu vznikla, keď mi agent povedal o ponuke, kde budem mať priestor na reštart po zranení pod vedením veľmi dobrého trénera. Hneď som začal komunikovať s Teom Hojčom a vysvetlil mi, že má plány posunúť Spišskú Novú Ves tam, kde basketbalovo patri. Očakávania mám vždy veľké, lebo nie som typ človeka, ktorý robí niečo na 50%. Určite však zostávam nohami na zemi a všetko beriem s pokorou. Viem, že to bude postupný proces. Nehral som nejaký ten piatok, takže si myslím, že chvíľu bude trvať, kým sa dostanem do mojej komfortnej zóny," vyjadril sa Čekovský pre oficiálnu klubovú webstránku.



Pozitívne referencie na akvizíciu Spišskej Novej Vsi má aj nový tréner tímu Teo Hojč: "Som šťastný, že sa Michal rozhodol pre náš tím, kde po zranení 'reštartuje' svoju kariéru. Je jedným zo slovenských hráčov s veľkým potenciálom, ale samozrejme, je tu priestor na zlepšenie. Ešte stále je v období svojej kariéry, keď môže, ba priam musí napredovať. Verím, že má potenciál hráča národného tímu, ale tiež sme si vedomí, ja, aj hráč, že nás čaká veľa tvrdej a trpezlivej práce. Radi by sme postavili slovenský základ a dali Slovákom priestor byť lídrami tímu. Verím, že sa nám to podarí aj s Michalom, ktorý je prvým kúskom tejto mozaiky."