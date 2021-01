SBL: Spišskí Rytieri získali reprezentačného rozohrávača Ihringa

Spišská Nová Ves 21. januára (TASR) - Líder Slovenskej basketbalovej ligy Spišskí Rytieri sa rozhodol pre rošádu na poste rozohrávača. V tíme trénera Tea Hojča skončil 25-ročný Američan Jarvis Garrett, na jeho miesto prišiel reprezentant Slovenska Mário Ihring.



S klubom podpísal kontrakt do konca sezóny, na slovenské palubovky sa vracia po tom, ako ročník odštartoval v estónskej Raple. V tamojšej najvyššej súťaži odohral 13 stretnutí s priemerom 18,2 bodu, 5,4 doskoku, 6,5 asistencie a 1,4, zisku na zápas.



„Sezóna v Estónsku bola super, tím a všetko okolo toho bolo na profesionálnej úrovni. Čo sa týka výkonov, myslím, že Rapla má zatiaľ vydarený ročník. Zopár zápasov sa nám nepodarilo, ale taký je basketbal. Hodnotím to pozitívne, či už po individuálnej, ale aj tímovej stránke. Pôsobenie som ukončil z osobných dôvodov, pre ktoré som sa chcel vrátiť naspäť na Slovensko. Tím z Raply to pochopil, za čo som veľmi vďačný. Spišská má ambiciózny tím. Ja som sa už pred sezónou bavil s trénerom Teom Hojčom o tejto možnosti a mal som na to veľmi pozitívny názor, no chcel som sa posunúť ďalej do zahraničia. Akonáhle sa toto všetko stalo a Spišiaci sa to dozvedeli, ihneď ma kontaktovali a začali sme riešiť spoluprácu. Viem, že prichádzam do tímu, ktorý má smelé plány a verím, že svojou hrou prispejem k ich napĺňaniu. Základom bude odovzdať v každom zápase sto percent a postupne sa zlepšovať tímovo aj individuálne. Na pôsobenie pri Rytieroch sa veľmi teším,“ vyjadril sa Ihring pre oficiálnu klubovú webstránku.



V novom drese by mal absolvovať premiéru 3. februára, v 29. kole SBL pocestujú Spišskí Rytieri na palubovku bývalého Ihringovho klubu Interu Bratislava.