SBL: Svit angažoval na pozíciu hlavného trénera Lukáša Vargu

Svit 19. júna (TASR) – Basketbalisti Iskry Svit budú mať v sezóne 2023/2024 Niké Slovenskej basketbalovej ligy nového trénera. Rusa Olega Meleščenka vystriedal na lavičke 38-ročný Slovák Lukáš Varga.



Bývalý hráč pôsobil vo Svite v sezóne 2004/2005, inak strávil drvivú väčšinu svojej kariéry v zahraničí. V roku 2015 sa vydal na trénerskú dráhu, posledné tri sezóny bol v dánskom Horsense, s ktorým si zahral ligové finále (2021) a finále Dánskeho pohára (2021).



"Prioritou číslo jedna bolo dohodnúť sa na pokračovaní spolupráce s Olegom Meleščenkom, ktorého prácu v našom klube hodnotíme veľmi vysoko a veľmi si vážime jeho prácu v predchádzajúcej sezóne, ktorej výsledkom bolo víťazstvo v Slovenskom pohári a druhé miesto po základnej časti. Bohužiaľ, k dohode s Olegom nedošlo a týmto by som sa mu chcel poďakovať za sezónu, ktorú u nás odpracoval. Novým trénerom bude Lukáš Varga. Rozhodli sme sa pre neho z viacerých dôvodov. Je to mladý tréner, jazykovo zdatný a so skúsenosťami z najvyššej dánskej ligy. Zároveň má skúsenosti z americkej NCAA a v neposlednom rade opäť dávame šancu slovenskému trénerovi," vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku prezident klubu Ján Drobný.