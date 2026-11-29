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SC Freiburg remízoval s RB Lipsko 2:2 v 11. kole Bundesligy
Na vedúci Dortmund stráca jeden bod, avšak Borussia mala pred sebou večerný duel proti Bayeru Leverkusen.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 29. novembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili na pôde Borussie Dortmund 2:1 v nedeľňajšom zápase 11. kola nemeckej Bundesligy. Domáci sa ujali vedenia už v 8. minúte zásluhou Felixa Nmechu, ale v 69. minúte vyrovnal český útočník Patrik Schick a v 80. minúte dokonal obrat „farmaceutov“ Equi Fernandez. Leverkusen si pripísal tretie ligové víťazstvo za sebou a je na piatej priečke, zatiaľ čo Dortmund nepredĺžil 9-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach a na čele tabuľky má náskok jediného bodu pred mníchovským Bayernom a Freiburgom. Bayer stráca na Borussiu dva body.
Lipsko remizovalo na pôde Freiburgu 2:2. Domáci tím nebodoval naplno po šesťzápasovej víťaznej sérii vo všetkých súťažiach. Freiburg sa udržal na 3. mieste tabuľky, o bod pred štvrtým Lipskom.
Augsburg bodoval naplno na pôde Hoffenheimu po tom, čo strelil štyri góly v prvom polčase a vyhral 4:0. Domáci hrali od 20. minúty bez vylúčeného holandského obrancu Matsa Rotsa.
Bundesliga - 11. kolo:
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:2 (1:0)
Góly: 8. Nmecha - 69. Schick, 80. Fernandez
TSG Hoffenheim – FC Augsburg 0:4 (0:4)
Góly: 12. Keitel, 23. Rieder, 34. Wolf, 45.+7 Bah. ČK: 20. Rots (Hoffenheim)
SC Freiburg – RB Lipsko 2:2 (2:0)
Góly: 11. Matanovic, 43. Eggestein (z 11 m) - 53. Nkunku (z 11 m), 90.+3 Baumgartner
Lipsko remizovalo na pôde Freiburgu 2:2. Domáci tím nebodoval naplno po šesťzápasovej víťaznej sérii vo všetkých súťažiach. Freiburg sa udržal na 3. mieste tabuľky, o bod pred štvrtým Lipskom.
Augsburg bodoval naplno na pôde Hoffenheimu po tom, čo strelil štyri góly v prvom polčase a vyhral 4:0. Domáci hrali od 20. minúty bez vylúčeného holandského obrancu Matsa Rotsa.
Bundesliga - 11. kolo:
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:2 (1:0)
Góly: 8. Nmecha - 69. Schick, 80. Fernandez
TSG Hoffenheim – FC Augsburg 0:4 (0:4)
Góly: 12. Keitel, 23. Rieder, 34. Wolf, 45.+7 Bah. ČK: 20. Rots (Hoffenheim)
SC Freiburg – RB Lipsko 2:2 (2:0)
Góly: 11. Matanovic, 43. Eggestein (z 11 m) - 53. Nkunku (z 11 m), 90.+3 Baumgartner