Scaloni bude trénovať Argentínu až do roku 2026

Buenos Aires 27. februára (TASR) - Tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni bude futbalistov Argentíny viesť aj naďalej. V pondelok sa dohodol na predĺžení kontraktu do roku 2026.



Scaloni prevzal "albicelestes" v roku 2018. Predtým pôsobil pri tíme ako asistent a trénoval aj argentínsku reprezentáciu do 21 rokov. Pred úspechom na MS 2022 v Katare priviedol kolektív okolo Lionela Messiho aj k triumfu na Copa America v roku 2021. Bol to prvý titul na juhoamerickom šampionáte pre krajinu po 28 rokoch.



Nový kontrakt s platnosťou do najbližšieho svetového šampionátu v Severnej Amerike podpísal počas galavečeru FIFA The Best. Informáciu potvrdila podľa AFP Argentínska futbalová federácia.