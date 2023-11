Scaloni naznačil koniec na lavičke Argentíny: Latka je veľmi vysoko

Buenos Aires 22. novembra (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni zvažuje rezignáciu na svoj post. S nečakanou informáciou prišiel po utorňajšom víťazstve v juhoamerickej kvalifikácii MS 2026 na pôde Brazílie (1:0). Scaloni priviedol Argentínu v priebehu piatich rokov k triumfu na Copa America (2021) a v decembri k svetovému titulu na MS v Katare.



Štyridsaťpäťročný tréner si chce podľa vlastných slov premyslieť svoju budúcnosť. Úroveň a očakávania voči svojmu tímu považuje za privysoké. "Argentína potrebuje trénera, ktorý má všetku energiu a ktorý je v dobrej kondícii. Potrebujem sa zastaviť a zamyslieť. Mám mnoho vecí, nad ktorými potrebujem rozmýšľať," povedal Scaloni pre BBC. "Nelúčim sa, len sa potrebujem zamyslieť, pretože latka je veľmi vysoko a je náročné udržať tempo a vyhrávať. S prezidentom zväzu a hráčmi sa porozprávam potom," dodal kormidelník úradujúcich majstrov sveta.



Na lavičku argentínskeho tímu prišiel v auguste 2018 namiesto Jorgeho Sampaoliho, predtým viedol krátko tamojšiu reprezentáciu do 20 rokov. Triumf na Copa America bol pre krajinu prvý na veľkom podujatí po 28 rokoch a svetový titul v Katare premiérový od MS 1986. "Sme si istí a zároveň dúfame, že Scaloni bude pokračovať. Uvidíme, na čo príde, v šatni o tom nehovoril nič. Budeme sa ho snažiť presvedčiť," povedal obranca Cristian Romero.



"La Albiceleste" uštedrili Brazílii na štadióne Maracana v Riu historicky prvú prehru v kvalifikácii na MS. S 15 bodmi sú na prvom mieste tabuľky. Zápas sa začal s takmer polhodinovým oneskorením pre nepokoje na tribúnach. Polícia v Riu uviedla, že zatkla osem ľudí. Niekoľko argentínskych hráčov sa snažilo požiadať divákov o pokoj, no potom odišli do šatne, pretože sa situácia nezlepšila.